Mónica Naranjo abre su corazón

Hemos hablado con Mónica Naranjo y nos ha desvelado qué es lo que jamás perdonaría en una relación: "Yo siempre comento una cosa y es que al final la gente como que habla siempre de la infidelidad y yo creo que en una pareja hay cosas peores que la infidelidad y es la deslealtad, eso duele más. Una infidelidad dices tú ni me la cuentes, no me interesa, no me la cuentes que no me interesa, ¿qué sale? Pues chico, ya está, pero la deslealtad".



En cuanto a si se atrevería a participar en un reality: "En este sí porque vendría precisamente. Imagínate que vengo con una pareja con la que estoy a punto de casarme, de irme a vivir con esta persona o estoy a punto de tener un hijo, decisiones que al final marcan un antes y un después en la vida de una persona y tengo dudas de que no me ha contado la verdad en algún episodio delicado que hemos tenido y me están poniendo a huevo entrar en un casting en el que puedo averiguarlo, no me lo voy a pensar. Antes de dar un paso así".



Mónica asegura que el mundo de la televisión le ha enamorado: "Al final la tele y la música van cogidas para mí. Es decir, algo tan natural y aparte me viene muy bien porque me ayuda a desconectar. No puedes estar todo el día conectada a la música porque al final escuchas música y te dan arcadas y nadie te lo va a decir tan claro como yo. Todo en su justa medida, todo en exceso empacha y hay momentos en los que estás modo música y hay momentos en los que estás en modo televisión entonces te ayuda a equilibrar los dos campos. Esto es como si mañana decidiese hacer tres proyecciones al año en televisión, pues acabaría igual".