Londres estudia romper la cooperación científica con la UE como represalia

Londres, 7 nov (EFE).- Londres, 7 nov (EFE).- El Gobierno británico estudia retirar fondos por 15.000 millones de libras (17.500 millones de euros) de programas de investigación e innovación con la Unión Europea (UE) si las relaciones bilaterales se siguen deteriorando como consecuencia del Brexit.

Las autoridades británicas han comenzado a explorar alternativas nacionales a los programas Horizon Europe, Copérnico y Euratom, las tres principales iniciativas comunitarias en los ámbitos de la ciencia, los satélites y el nuclear, publica este domingo "The Telegraph".

En el Acuerdo de Retirada de la UE suscrito en 2020 está previsto que el Reino Unido continúe participando en esos proyectos, uno de los escasos lazos de cooperación que se mantuvieron tras el Brexit.

Los ministros del Ejecutivo conservador están examinando las opciones británicas si la UE decide contestar a la activación del Artículo 16 del protocolo norirlandés por parte de Londres, según documentos internos a los que tuvo acceso el periódico británico.

Ese polémico artículo dejaría en suspenso el protocolo para Irlanda del Norte, una posibilidad que Reino Unido lleva tiempo barajando en caso de no hallar un acuerdo con Bruselas sobre la implementación del acuerdo.

El Reino Unido contribuye con 2.100 millones de libras (2.400 millones de euros) anuales al programa Horizon Europe durante siete años, lo que permite el acceso de científicos británicos a los proyectos y fondos de esa iniciativa.

Sin embargo, el país todavía no ha sido aceptado formalmente como miembro asociado del programa, según el "Telegraph", lo que se interpreta en el gabinete británico como una estrategia deliberada de la UE para presionar en las negociaciones sobre Irlanda del Norte.

"Estamos examinando alternativas en caso de que la UE bloquee nuestro acceso, lo que supondría una ruptura de lo acordado hace menos de un año", dijo una fuente gubernamental citada por el diario.

Un documento filtrado que se abordó en una reunión de la secretaría de Estado del Brexit señalaba que se ha pedido a los departamentos del Ejecutivo que preparen alternativas a cada programa si la asociación no se hace realidad en un plazo satisfactorio.

Según el periódico, el secretario de Estado para el Brexit, David Frost, está trabajando con el ministro de Empresa, Kwasi Kwarteng, sobre la posibilidad de desarrollar un reemplazo nacional a Horizon Europe bautizado como el Discovery Fund.