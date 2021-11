Lewis Hamilton: "Tuve que darlo todo"

El británico Lewis Hamilton de Mercedes en el podio tras su segundo lugar hoy, en el Gran Premio de Fórmula Uno de México que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

México, 7 nov (EFE).- El británico Lewis Hamilton, piloto de la escudería Mercedes, reconoció este domingo que conquistar el segundo lugar del Gran Premio de México le costó darlo todo por la presión de Sergio 'Checo' Pérez, de Red Bull.

"Este segundo lugar me costó darlo todo porque Checo me estuvo presionando mucho, siguiendo siempre cerca y con eso estaba mostrando la potencia de su coche", explicó después de la carrera.

El campeón de la Fórmula 1 finalizó en segundo lugar de México, tras no poder seguir el paso al ganador y líder de la temporada 2021, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quien le sacó un diferencia de casi 17 segundos.

Además, Hamilton debió imponerse al mexicano Pérez, a quien terminó poco más de un segundo detrás de él.

"La actuación de Checo, lo cerca que estuvo de mí todo el tiempo, demostró lo rápido que es su coche. Checo hizo un gran trabajo. Realmente disfruté la carrera", añadió el siete veces campeón del Gran Circo.

Con la victoria, Verstappen llegó a 312.5 puntos y se colocó a 19 de Hamilton con sólo cuatro Grandes Premios en el calendario: Brasil, Catar, Arabia Saudita y Abu Dhabi.

"Quiero decirle felicidades a Max, su auto es muy superior, hicieron una gran trabajo todos los de Red Bull. Igual tuvimos una gran pelea con Sergio al final y bueno finalmente llegué segundo", lamentó el británico.

Lewis Hamilton mostró extrañeza por la forma en la que el finlandés Valtteri Bottas, su compañero en Mercedes, chocó en la salida y complicó su carrera hasta terminar en el decimoquinto lugar pese a lograr el sábado la 'pole position'.

"No sé por qué Valtteri se trompeó en la salida. Estaba cerca de mí, yo trataba de mantener a los otros detrás y de pronto alguien vino detrás de Valtteri y yo no me podía frenar. Pero creo que, aun así ellos, nos habrían derrotado", señaló.

El británico aseguró que está "mejor que nuca" y "fresco como siempre" para terminar la temporada.