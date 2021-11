La Equidad derrota 2-1 al América de Cali y sella la suerte del técnico Osorio

El director técnico Juan Carlos Osorio de América de Cali, en una fotografía de archivo. EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Bogotá, 6 nov (EFE).- América de Cali sufrió este sábado un nuevo golpe al caer 2-1 en Bogotá por La Equidad, lo que parece sellar la salida del técnico Juan Carlos Osorio, que tenía necesariamente que ganar para mantener la posibilidad de avanzar a la siguiente fase de la liga colombiana.

La Equidad aseguró su triunfo en los primeros once minutos de juego al anotar con David Camacho y Breyner Agrón. El descuento para los dirigidos por el exseleccionador de México y de Paraguay, fue de Jeison Lucumí.

A dos fechas de que se termine esta fase Los Diablos Rojos ocupan la casilla 12 con 23 puntos, muy lejos del líder Atlético Nacional que lleva 40 unidades.

De momento los ocho clasificados a la liguilla final son Atlético Nacional, Millonarios (32), Deportivo Pereira (30), Alianza Petrolera (29), Deportes Tolima (29), Junior (28), Deportivo Cali (27) y Envigado (26).

La suerte no ha estado con América de Cali pues no pudo aprovechar la caída 1-2 del Enviado ante Once Caldas, resultado que le venía bien porque es el equipo que ocupa la octava plaza entre los 20 que disputan el torneo.

La semana pasada el técnico Osorio recibió el respaldo condicionado de las directivas del equipo a que pudiera clasificar a los cuadrangulares semifinales, objetivo que prácticamente dejó escapar hoy con la derrota ante Equidad.

En la decimoctava jornada Alianza Petrolera siguió firme entre los clasificados al vencer hoy 1-0 al Atlético Huila, mientras que Deportivo Pereira y Jaguares igualaron 0-0, resultado que los aleja a ambos de los lugares de descenso.

La fecha prosigue este domingo cuando Patriotas reciba al Independiente Medellín, Junior visite a Santa Fe en Bogotá, Deportes Tolima sea anfitrión de Millonarios y Deportivo Cali se mida al Deportes Quindío.

El lunes se cierra la jornada con el lance entre Deportivo Pasto ante Águilas Doradas.