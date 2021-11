La editorial israelí de Sally Rooney se resiste a boicotear sus libros

La editorial israelí de la escritora irlandesa Salley Rooney afirmó el domingo que no dejará de vender sus libros pese a que dos cadenas de librerías los retiraran en protesta por sus críticas a Israel.

La autora superventas de tres novelas, de 30 años, dijo el mes pasado que no podía asociarse con una editorial israelí que no se "distanciara públicamente del apartheid y apoyara los derechos del pueblo palestino estipulados por la ONU".

Las declaraciones publicaron una furiosa reacción en Israel y la cadena de librerías Steimatzky, que tiene 130 establecimientos, retiró las obras de Rooney de su web, incluido el título que ha centrado la polémica, "Beautiful World, Where Are You".

Otra cadena, Tzomet Sfarim, con 90 sucursales, también dejó de comercializar en línea el libro "Normal People" de 2018.

Sin embargo, la editorial Modan, que ha traducido sus obras, dijo el domingo a la AFP que seguiría vendiendo los libros de Rooney a pesar de su postura hacia Israel.

"No apoyamos un boicot cultural, y por lo tanto seguiremos vendiendo las obras de Sally Rooney como siempre", dijo Tali Thelet, una portavoz de la empresa.

"Normal People" fue candidata al premio Booker en 2018 y ha vendido más de un millón de ejemplares. Más tarde se convirtió en un serie de televisión.

