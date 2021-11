Juan Guaidó denuncia que las elecciones de Nicaragua son un fraude

Foto de archivo del líder de la oposición venezolana Juan Guaidó EFE/ Rayner Peña

Caracas, 7 nov (EFE).- El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó denunció este domingo que el presidente de Nicaragua y candidato a la reelección, Daniel Ortega, busca perpetuarse en el poder con unas elecciones "a su medida" a las que calificó de "fraude".

"Es evidente la intención de Ortega para lograr una elección a su medida, un fraude", señaló el exdiputado en un comunicado.

Guaidó sostuvo que el mandatario nicaragüense procuró el control del Tribunal Electoral y los registros de votación, la exclusión de partidos políticos de la oposición, el encarcelamiento de candidatos de la oposición, "la ausencia de derechos y libertades fundamentales y la existencia de más de 30 presos políticos provenientes de diversos sectores de la sociedad".

"Todo esto es una fehaciente demostración de la naturaleza totalitaria del régimen de Ortega", añadió.

El dirigente político señaló que en Nicaragua "no existe" el principio de la separación de poderes, porque quienes presiden las distintas instancias son partidarios del Gobierno de Ortega.

"Lo que trae como consecuencia que no funcione el principio de autonomía, contrapeso e independencia que permita una distribución adecuada del poder, por lo que en definitiva esta se concentra en el Ejecutivo, que lo maneja a su antojo", apostilló.

Guaidó expresó su solidaridad con los ciudadanos de Nicaragua y pidió a la comunidad internacional desconocer estos comicios y a las autoridades que resulten electas este domingo.

"Ya que de lo contrario, sería convertirse en cómplices de un dictador totalitario y sus secuaces", apuntó.

"Finalmente, nuestro mensaje los hermanos nicaragüenses: Es hora de no desmayar en nuestra lucha libertaria y que los movimientos que luchamos por la democracia y la libertad en Venezuela y en Nicaragua, así como en otras partes del mundo, nos unamos y coordinemos en contra de los totalitarismos", expresó.

Más de 4,4 millones de nicaragüenses están convocados a votar este domingo con el objetivo de elegir al presidente y vicepresidente de Nicaragua, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es el favorito para ganar unas elecciones que opositores y defensores de derechos humanos han calificado de "fraudulentas", a la vez que la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, y diversos países, han mostrado sus reservas sobre la legitimidad de los resultados.

De lograr su objetivo en las elecciones, Ortega, quien cumplirá 76 años el próximo día 11, los últimos 42 con un dominio casi absoluto de la política nicaragüense, alcanzaría su cuarto mandato consecutivo y sexto en total, si se incluyen los primeros dos que le permitieron gobernar entre 1979 y 1990.