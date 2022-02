Jorge Javier Vázquez defiende públicamente a Belén Esteban tras las críticas de Samanta Villar

23-06-2021 JORGE JAVIER VÁZQUEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 7 (CHANCE)



Samanta Villar tenía hace unos días unas declaraciones de lo más desafortunadas al confesar, en un plató de televisión, que Belén Esteban había hecho algo parecido que Antonio David durante estos años: criticar al padre de su hija en los medios de comunicación y pedía a la Fiscalía que investigara su caso. Unos comentarios que han sido muy criticados y que han afectado a la de Paracuellos que terminaba llorando al escucharlo.



Jorge Javier Vázquez ha regresado este 'Sábado Deluxe' a la pantalla y ha querido mostrar su opinión al respecto: "Soy muy amigo de Samanta Villar pero ha estado muy desafortunada con lo que ha dicho de Belén Esteban. Las cosas se tienen que analizar en su forma y su contexto. Belén ha hablado y todos le animábamos a que lo hiciera y hacíamos entrevistas y valoraciones que ahora no haríamos".



Belén Esteban, que estaba allí presente y que siempre suele agradecer que sus compañeros y en especial Jorge Javier Vázquez den la cara por ella, le agradecía el gesto que había tenido con ella.



Y es que la colaboradora no puede más porque desde que empezó el documental de Rocío Carrasco no ha parado de escuchar que su caso es el mismo que el de Antonio David y ha terminado el tema asegurando que: "Estoy súper saturada de este tema, siempre es poner a Belén Esteban y mi hija no está enloquecida. Quiero que quede muy claro, desde que empezó lo de Rocío Carrasco, mi caso no es como el suyo. A mí Jesús siempre me ha dado la manutención de mi hija, solo he dicho que no ha pasado todo el tiempo que podría haber pasado con su hija".