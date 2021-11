Indígenas vinculan el escándalo de Pandora a múltiples crisis en Ecuador

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Quito, 6 nov (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la organización social más importante de Ecuador, vinculó este sábado el caso de los Papeles de Pandora, que salpica al presidente Guillermo Lasso, con las múltiples crisis que soporta el país.

La vinculación de Lasso a este caso "se suma a una ya existente situación de crisis y conmoción social que atraviesa el Ecuador por múltiples crisis: falta de empleo, regresión de derechos laborales, inseguridad histórica, surgimiento de una nueva ola migratoria", denunció la Conaie en un escrito de su Consejo de gobierno.

Asimismo, ese vínculo se suma a la desbordante "crisis carcelaria, agresiones al sector agropecuario, incremento de las deudas impagables de los hogares, falta de oportunidades, aumento acelerado de la pobreza, radicalización de las políticas extractivas (petróleo y minería), entre otros", añadió la organización.

La Conaie basó su comunicado en un informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (Parlamento), que sospecha que el presidente Lasso no observó una norma que prohíbe a candidatos presidenciales poseer bienes o inversiones en paraísos fiscales.

Lasso, quien ha aceptado que sí poseía ese tipo de inversiones, pero que ya se deshizo de ellas, fue vinculado en los Papeles de Pandora, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que revelaba negocios y secretos financieros de una treintena de líderes mundiales, entre ellos el ecuatoriano.

Para la Conaie, los paraísos fiscales implican "fraude tributario", una "concentración obscena de la riqueza y desigualdad social", por lo que, a su criterio, es una práctica injustificable.

"Mientras el Ejecutivo intenta justificar la evasión tributaria de uno de los presidentes más adinerados de la historia, al mismo tiempo anuncia la falta de recursos para la proforma (proyecto) presupuestaria 2021, que le quita 291 millones de dólares a salud y 278 millones de dólares a educación", indicó la Conaie en su texto.

"Solamente si Lasso y los 270 grupos económicos pagaran un impuesto mínimo del 2 por ciento de sus ingresos (...), se recaudarían por lo menos 1.306 millones de dólares adicionales, suficientes para no realizar los recortes", agregó.

Además, la Conaie recogió el informe de la Comisión parlamentaria que asegura que Lasso continúa vinculado y recibe beneficios del banco Banisi, de Panamá, una entidad que "dispone de apenas cinco cajeros automáticos en ese país" y posee "468 millones de dólares en depósitos, 60 por ciento provenientes del extranjero".

Tras esas consideraciones, la Conaie enfatizó en que la vinculación del presidente Lasso con la trama de paraísos fiscales "tiene consecuencias graves".

Tomar medidas contra esta práctica de evasión, permitiría "empezar a transformar las actuales condiciones financieras y fiscales", que generan "la enorme e inhumana injusticia social que atraviesan nuestros pueblos", remarcó la Conaie en su escrito.

El grupo indígena, que este sábado mantenía una reunión virtual de su Consejo de gobierno, hizo este pronunciamiento, pero aún no se ha referido sobre la invitación del Gobierno a una nueva reunión de diálogo para el próximo miércoles o si retoma las jornadas de movilización que emprendió el pasado 26 de octubre, pero que suspendió para consultar su postura a las bases del movimiento.