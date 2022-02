Fútbol/Selección.- Yéremi Pino, baja con la selección por una lesión muscular

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El jugador del Villarreal Yéremi Pino no se incorporará este lunes a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras haberse lesionado este domingo en el partido que enfrentó a su equipo con el Getafe en La Cerámica (1-0).



"El jugador del Villarreal CF, que no pudo finalizar el partido de su equipo ante el Getafe, no podrá incorporarse a la concentración que se inicia mañana de cara a los partidos clasificatorios para el Mundial contra Grecia y Suecia", informó la Federación Española en un comunicado.



El atacante del Villarreal no fue titular este domingo ante el Getafe, pero a los 12 minutos se lesionó Danjuma y Emery echó mano del internacional español. Sin embargo, Pino tampoco pudo completar el partido por estas molestias musculares y pidió el cambio en el descanso.



"En las próximas horas, el cuerpo técnico decidirá si el atacante canario es sustituido o, por contra, la convocatoria queda diseñada de manera definitiva por 24 jugadores", sentenció la 'SeFútbol' en su comunicado este domingo.