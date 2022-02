Fútbol/Primera.- (Crónica) El Sevilla se apunta el derbi y la Real lidera con puño de hierro

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Sevilla logró tres puntos muy valiosos este domingo en el primer derbi andaluz de la temporada gracias a su victoria en el Benito Villamarín (0-2) en un partido condicionado por la expulsión de Guido Rodríguez, mientras que la Real Sociedad sigue añadiendo cemento a su condición de líder tras la disputa de la jornada 13 en la Liga Santander.



El equipo de Julen Lopetegui se quedó celebrando el triunfo sobre el césped del vecino. No fue un partido cualquiera, lo sabían todos los protagonistas, pero sólo los de Nervión salieron con la sonrisa. La doble amarilla de Guido dejó el partido descafeinado y dio barra libre a los visitantes para manejar a su gusto al oponente.



A los diez minutos de la reanudación, Acuña se encargó de inaugurar el marcador con un zapatazo desde la frontal ante el que nada pudo hacer Claudio Bravo. El gol noqueó a un Betis que tardó en despertarse. De hecho, cuando los jugadores de Manuel Pellegrini mejorar su versión y comenzaron a pisar el campo contrario, encajaron el segundo de la noche.



En esta ocasión fue Héctor Bellerín, en propia meta, quien no pudo evitarlo tras un centro muy comprometido de Gonzalo Montiel en el costado derecho. El lateral bético intentó despejar el esférico pero sorprendió a Bravo para dejar sin vida el encuentro.



El 0-2 sentenció a un Betis que está sumido en una mala racha tras su última semana -tres derrotas consecutivas, nueve goles en contra y cero a favor- pero continuará en puestos europeos. El Sevilla, por su lado, continuará tercero a uno del liderato de la Real.



LA REAL NO AFLOJA EN EL LIDERATO



En el Sadar, la Real Sociedad confirmó su condición de líder tras derrotar al Club Atlético Osasuna (0-2) en un partido que se decidió en la segunda parte. Los de Imanol Alguacil, que no pierden desde la primera jornada de Liga, alargaron su momento de gracia y se llevaron los tres puntos con goles de Mikel Merino y Adnan Januzaj.



El exrojillo marcó el 0-1 con un disparo desde la frontal que desvió David García en su intento por evitarlo. Merino pidió perdón por el gol y no lo celebró con sus compañeros. Osasuna, que tuvo su gran ocasión en botas de Brasanac, se vio enterrado a diez minutos para el final con un penalti sobre Januzaj que transformó él mismo.



Los de Jagoba Arrasate llevan cuatro jornadas sin ganar, pero continúan en una plácida séptima posición, puesto con acceso a la novedosa Conference League, y los 'txuri urdines' no aflojan en su batalla por seguir en posesión del privilegiado liderato aunque tengan un partido más que Sevilla y Real Madrid, sus inmediatos perseguidores.



En el estadio Visit Mallorca, el equipo de Luis García Plaza vivió un final de locura que le permitió rascar un punto frente al Elche (2-2) gracias a un gol de Pablo Maffeo en el minuto 95. La mala salida de Édgar dejó a los de Escribá con la miel en los labios después de haberse adelantado en el marcador en dos ocasiones, ambas obra de Lucas Boyé.



Sin embargo, el cuadro balear -que marcó en primer lugar con un penalti de Salva Sevilla- no bajó los brazos en el tramo final y encontró un premio enorme que le mantiene en la decimotercera posición y al Elche no le saca del descenso. Los alicantinos están igualados a puntos al Granada, que marca el corte.



En sesión matinal, el Villarreal se aprovechó de un colista sin remedio para sacar tres puntos más de un mes después. Se lo puso fácil al 'submarino' un Getafe que no mejora, hundido con seis puntos, en un duelo sin alardes en los amarillos. Un gol del Trigueros a los 10 minutos fue definitivo, entre el dominio local en La Cerámica.



Los de Quique Sánchez Flores no concedieron muchas ocasiones, pero tampoco supieron generarlas y Mata tuvo la única buena en la segunda parte. Los de Emery recuperan la sonrisa y corrigen su caída hacia zona roja, aunque tuvieron las lesiones de Danjuma y Yeremi Pino, quien sufrió un golpe en la cara, antes del parón internacional.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 13.



-Domingo 7.



Villarreal - Getafe 1-0.



Valencia - Atlético 3-3.



Mallorca - Elche 2-2.



Osasuna - Real Sociedad 0-2.



Betis - Sevilla 0-2.



-Sábado 6.



Espanyol - Granada 2-0.



Celta - Barcelona 3-3.



Alavés - Levante 2-1.



Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1.



-Viernes 5 noviembre.



Athletic - Cádiz 0-1.