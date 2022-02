Fútbol.- La Real Sociedad se queda como principal perseguidora del invicto Barça en la Primera Iberdrola

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona se mantiene como sólido líder de la Primera Iberdrola 2021-2022 después de sumar su novena victoria en su visita al Eibar (0-3), perseguido por la Real Sociedad, que no falló ante Betis (4-0), mientras que el Atlético de Madrid se descolgó algo más tras empatar (1-1) ante el Valencia, en partidos correspondientes a la novena jornada del campeonato.



En el Complejo Deportivo de Unbe, el líder continúa con su marcha firme en la cabeza de la tabla, aunque en esta ocasión no pudo firmar una gran goleada. El conjunto blaugrana llegaba con más de seis goles de media por partido y de hacerle ocho al segundo clasificado, pero el Eibar resistió bien en la segunda parte tras haber recibido los tres goles en el primer tiempo obra de Crnogorcevic, Oshoala y Jennifer Hermoso.



A seis puntos del equipo de Jonatan Giráldez sigue una Real Sociedad que olvidó el 8-1 del Johan Cruyff goleando 4-0 a un Betis que llegaba animado a Zubieta, pero que fue arrollado en la primera media hora. Nerea Eizagirre abrió el marcador de penalti a los cuatro minutos, dobló la ventaja en el 23 y en el 25 Gili hizo el 3-0 para sentenciar a las béticas que jugaron toda la segunda mitad con diez por la expulsión de Asantewaa, que vio dos amarillas entre el minuto 40 y el 44. Iris Arnaiz cerró la goleada al inicio de l, a segunda mitad.



Por su parte, el Atlético de Madrid no pudo responder a la victoria blaugrana y se encuentra ya a nueve puntos después de empatar a un gol en su visita al Valencia. Kgatlana adelantó en el minuto 11 a las colchoneras, pero Marta Carro igualó antes del descanso un duelo donde las visitantes gozaron de buenas ocasiones para haberse podido llevar los tres puntos.



Este tropiezo del equipo de Óscar Fernández permitió al Levante igualarle en la tabla. El conjunto valenciano confirmó su paulatina recuperación y sumó su cuarta jornada sin perder al imponerse en un entretenido encuentro por 2-3 al Athletic, al que también superó en la clasificación. Las 'granotas' remontaron en la segunda parte el 2-1 con el que mandaban las locales y se llevaron los tres puntos gracias a un tanto de Toletti en el 85 y a su portera, Paraluta, que detuvo un penalti a Garazi en el minuto final.



Por su parte, el Real Madrid encadenó por fin dos victorias seguidas en la temporada doméstica tras ganar con mucho trabajo por 1-0 en el derbi al Rayo Vallecano. Esther González anotó el gol del triunfo de las madridistas en un partido marcado por el parón de 30 segundos tras el pitido inicial de las jugadoras rayistas en protesta por su situación laboral en la actualidad.



El Madrid CFF volvió a la senda de la victorias tras dos derrotas seguidas con un claro triunfo por 0-3 ante el colista Villarreal con doblete de Silvia Rubio, mientras que el Sevilla tuvo que esperar al minuto 86 para derrotar 1-0 (Eli del Estal) al Deportivo Alavés Gloriosas. La UD Granadilla Tenerife Egatesa ganó a domicilio por 0-3 al Sporting de Huelva y prosigue su escalada hacia puestos altos.