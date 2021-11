El Eurogrupo pone en marcha el debate sobre la reforma de las normas fiscales

Vista de los depósitos de gas, en una imagen de archivo. EFE/ELOY ALONSO

Bruselas, 7 nov (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) y los del resto de la Unión Europea (UE) celebran el lunes un primer debate sobre la reforma de las normas fiscales comunitarias, después de que la Comisión Europea (CE) presentara en octubre un documento para retomar la revisión.

El Eurogrupo también tratará el aumento de la inflación, con especial atención a los precios de la energía.

El Ejecutivo comunitario reanudó en octubre el debate sobre la revisión de las reglas europeas de disciplina presupuestaria para conciliar una reducción "realista" de la deuda pública con las inversiones millonarias que requerirá la transición ecológica.

Bruselas publicó un documento en el que analiza la situación económica de la UE por el impacto de la covid-19 y extrae las "lecciones" que deja para su marco de gobernanza, pero no hace propuestas concretas de reforma.

La Comisión había empezado en febrero de 2020 la revisión de estas reglas, que fundamentalmente exigen que la deuda pública no supere el 60 % del PIB y el déficit no rebase el 3 %, pero la pandemia obligó a paralizarla.

En marzo de ese año, suspendió las normas para permitir el enorme gasto público con que los Gobiernos respondieron a la crisis y el plan es que se reactiven en 2023.

La intención de Bruselas es que los Gobiernos del club comunitario logren un acuerdo sobre las reglas antes de que en 2023 se vuelvan a aplicar.

Fuentes comunitarias subrayaron que la cuestión "más amplia" es si el marco actual sigue siendo apto, sobre todo, tras la pandemia.

El gasto público por la crisis sanitaria y económica ha incrementado la deuda pública de los países y existen dudas sobre si tras la pandemia ese endeudamiento se podrá reducir al ritmo que exigen las reglas actuales.

Las fuentes aseguraron que está "claro" que los desafíos previos a la pandemia no han desaparecido y "se manifiestan incluso de forma más clara que hace dos años". Sería el caso de los desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, reconocieron que, por otro lado, durante la pandemia "se han aprendido nuevas cosas sobre cómo abordar estos desafíos".

"Hay un mejor entendimiento de que si quieres tener una situación fiscal estable necesitas crecimiento", destacaron, y consideraron que hace falta un equilibrio "entre políticas fiscales prudentes y el apoyo al crecimiento".

La cuestión es si ese equilibrio es posible con las normas actuales o si se necesita una revisión, constataron.

Los Estados miembros tienen posiciones enfrentadas, con un grupo (Países Bajos, Austria) que pone el énfasis en la flexibilidad que ya ofrecen las reglas existentes y otro, que incluye a España, apuesta por una actualización para tener en cuenta la realidad tras la pandemia.

El Eurogrupo será una primera oportunidad para que los ministros expresen sus opiniones, tras la presentación del documento de la CE, pero las fuentes dijeron que no esperan que se traten "aspectos técnicos numéricos del marco fiscal", como podría ser el ritmo de reducción anual de la deuda.

De todas formas, aseguraron creer que ningún Estado miembro defiende "la aplicación ciega" de la norma que obliga a que cuando la deuda rebase el 60 % del PIB, este exceso se reduzca en un veinteavo de su volumen cada año.

"Todo el mundo entiende la necesidad de aplicar las normas de forma inteligente", expusieron.

Las fuentes tampoco confiaron en que el Eurogrupo publique una declaración o unas conclusiones el lunes.

Ya en formato de solo a diecinueve, los ministros abordarán el aumento de la inflación, que según la primera estimación preliminar de Eurostat llegó al 4,1 % durante octubre en la eurozona. Los titulares económicos prestarán especial atención a los precios de la energía.

Las fuentes comunitarias destacaron que el crecimiento ha mantenido "un ritmo sólido" en el tercer trimestre y se espera que siga durante 2022, si bien el año próximo se prevé una moderación del impulso.

Frente al crecimiento, surgen interrogantes sobre el alza de los precios, mayor de lo previsto, y también aparecen las interrupciones en la cadena de suministro.

Por otro lado, a veintisiete, después de que en noviembre de 2020 el Eurogrupo acordara reformar el Mecanismo Europeo de Estabilidad y adelantar a 2022 la entrada en vigor de la red de seguridad del fondo de resolución bancaria, los ministros repasarán el proceso de ratificación del pacto en los países.

España ya ha ratificado el acuerdo, pero otros Estados no lo han hecho y Alemania está pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, por lo que las fuentes comunitarias ven "un riesgo claro" de que la red de seguridad no esté disponible el próximo 1 de enero.

Recalcaron que los motivos del retraso solo son técnicos y no políticos.