El Consejo de Estado suspende a la ministra libia de Exteriores y le impide viajar

Najla al-Mangoush. Archivo. EFE/EPA/KHALED ELFIQI

Trípoli, 6 oct (EFE).- El Consejo Presidencial de Libia suspendió hoy a la ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno Nacional de Unidad transitorio (GNU), Najla al-Mangoush y le prohibió viajar al extranjero en vísperas de la importante reunión internacional que se celebrará el próximo 12 de noviembre en París para tratar de desbloquear las elecciones previstas para el 24 de diciembre.

Según explicaron a Efe fuentes diplomáticas libias, el Consejo Presidencial transitorio decidió abrir una investigación sobre presuntas "infracciones administrativas" supuestamente cometidas por Mangoush, considerada el nexo de unión entre el gobierno y parte de la comunidad internacional, que desde hace meses presiona para que los comicios no se pospongan y se celebren en la fecha fijada por la ONU.

La comisión estará encabezada por el vicepresidente del citado Consejo, Abdulah al-Lafi, y tiene previsto ofrecer sus resultados en un plazo de 14 días, plazo que con toda probabilidad evitará que la ministra pueda asistir a la reunión de país, que liderará el presidente francés, Enmanuel Macron, y a la que ha confirmado su asistencia la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Libia es un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyera a la victoria de los distintos grupos rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.

En marzo pasado, y tras siete años de guerra civil, el Foro para el Diálogo Político en Libia (FDPL), un organismo no electo creado por la ONU "ad hoc", eligió un nuevo Consejo Presidencial y un nuevo gobierno transitorio como parte de un plan de estabilización que debía concluir con la celebración a finales de este mismo año de elecciones presidenciales y legislativas.

POSPONER LOS COMICIOS

Sin embargo, en septiembre, las diversas partes enfrentadas empezaron a considerar un aplazamiento electoral ante la multiplicación de los obstáculos legales y logísticos, y en particular por la falta de tiempo y la ausencia, hasta día de hoy, de una ley electoral que regule la consulta.

A principios de octubre, el Parlamento establecido en la ciudad de Tobruk, bajo tutela de Haftar, aprobó un marco legal que remitió a la misión especial de la ONU en Libia (UNSMIL)

Días después, la ley fue denunciada por el Consejo de Estado (Senado), con sede en Trípoli, que presentó su propio proyecto de ley.

POLÉMICA EN TORNO A LOS CANDIDATOS

En el fondo de la disputa, el punto que permite a cualquiera que haya ostentado un cargo político o militar a concurrir como aspirante siempre que haya renunciado a su posición con tres meses de antelación, requisito que facilita la posible entrada en la carrera electoral de Haftar.

Pero también del primer ministro interino, Abdulhamid Debaibah, candidato del oeste, e incluso de Saif el Islam, uno de los hijos y heredero de Al Gadafi.

Esta semana, el lider del Consejo de Estado, Jaled al Mishri, dejó entrever que estallaría una nueva guerra si Hafter gana los comicios.