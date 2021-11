El cardenal hondureño llama a votar en las elecciones y pide no ser indiferente

El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez. Foto de archivo. EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 7 nov (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, llamó este domingo a los hondureños a que salgan a ejercer el sufragio en las elecciones generales del 28 de noviembre y expresó su preocupación por la indiferencia de la población y la confrontación entre los políticos.

"Estamos muy cerca del proceso electoral, nos preocupa, en primer lugar, que haya indiferencia, no salir a votar es pecado de omisión", dijo el religioso en la misa dominical en la basílica menor, de Tegucigalpa.

Señaló que en "la manera de alcanzar los cambios es con la participación, y una persona indiferente es cómplice de que se no lleven a cabo los cambios en democracia".

Más de 5 millones de hondureños están convocados el 28 de noviembre a las urnas para elegir al nuevo presidente, 3 vicepresidentes, 128 diputados al Parlamento nacional y 20 al Centroamericano, y 298 alcaldías municipales.

A la Iglesia católica le "preocupa la confrontación inducida, casi como que, si la mejor preparación para este proceso fuera a suscitar en enemistades y odio, ese no es el camino de la democracia, entonces no debemos ser cómplices de ninguna confrontación", añadió el cardenal.

Lamentó que se esté "infundiendo miedo en la sociedad, mejor no salgamos a votar porque va a ver violencia, no, eso sería ser cómplice también de la indiferencia"

"Hay que valorar en la conciencia delante de Dios, a quien se consideran las personas más idóneas, pero salir a votar y no ceder ante la tentación de aquellos que quieren infundir miedo para hacer sus trampas", enfatizó Rodríguez.

El religioso afirmó, además, que algunos están "preocupados, dicen que han entrado armas al país y que quieren que haya violencia".

"A todos aquellos hay que disuadirlos porque no hay voto que valga una gota de sangre de ninguna hermana y hermano hondureño, no tiene porque haber violencia, muerte y confrontación, eso no es un Estado democrático y por consiguiente no ceder ante el miedo, al contrario, más fuerte es el bien que el mal", señaló.

Rodríguez instó a los hondureños a "orar por aquellos que sienten la tentación de la violencia para que comprendan que están actuando contra Dios quien nos dio la vida y quiere que se respete la vida, ni ceder ante la tentación del miedo, la confrontación, el odio y la violencia, todos queremos lo mejor para nuestro país y todos debemos orar con fe".