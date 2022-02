Ecuador.- El gobierno de Ecuador recalca que la congelación de los precios de combustibles es una medida a corto plazo

16-08-2019 Un hombre pone gasolina en su coche en una gasolinera de Madrid. ECONOMIA Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Julio José Prado, ha recalcado que la suspensión de los incrementos en los precios de los combustibles es una medida temporal y a corto plazo que podrá cambiar a partir de 2022.



En declaraciones a Europa Press, el ministro ha explicado que la medida anunciada hace dos semanas por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, de congelar los precios de la gasolina y el diésel es una acción acometida en el corto plazo para "poder tener gobernabilidad política".



"En el corto plazo, para poder tener gobernabilidad política y estabilidad hasta que se vaya demostrando que el modelo que queremos crear funciona, hemos tenido justamente que tomar esta decisión de tener que ponerle un freno a la subida constante que veníamos teniendo en los combustibles", ha indicado Prado en declaraciones a Europa Press.



Lasso suspendió los incrementos en los precios de los combustibles y los fijó en 2,55 y 1,90 dólares el galón en la gasolina y el diésel, respectivamente. El presidente explicó entonces que la medida suponía una herramienta para dar "estabilidad a los bolsillos de los ecuatorianos" y ejecutar acciones que impulsen la reactivación de empleo en el país andino, especialmente entre los sectores más pobres de la población.



En este sentido, el ministro de producción ha señalado que de haber seguido la dinámica inflacionaria en los combustibles Ecuador llegaría a igualar los precios internacionales del crudo. "Esto hubiese sido un costo demasiado alto para la población", ha remarcado Prado.



No obstante, el ministro ha aclarado que esta iniciativa no implica que a partir del próximo año, cuando el país cuente con espacio fiscal suficiente y se puedan llevar a cabo reformas económicas, la Administración vuelva a una "nueva narrativa".



"En términos generales, este es un Gobierno que cree que no debemos introducir más distorsiones en la economía, sino que las tenemos que ir corrigiendo", ha añadido.