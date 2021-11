Cuba reporta 483 nuevos contagios de covid-19 y solo un fallecido

Más de 7,4 millones de personas de los 11,2 de habitantes de la isla caribeña ha completado ya el esquema de tres dosis de las vacunas cubanas contra el coronavirus Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. Foto de archivo. EFE/ Ernesto Mastrascusa

La Habana, 7 nov (EFE).- Cuba reportó este domingo 483 nuevos casos de covid-19, solo un fallecido y 2.641 enfermos activos en las últimas 24 horas, las cifras más bajas de las últimas semanas.

De las 21.695 muestras analizadas la víspera, resultaron 481 contagios autóctonos y 2 con fuente de infección en el extranjero, según el parte diario sobre el comportamiento de la pandemia emitido por el ministerio de Salud Pública (Minsap).

Se encuentran internados en hospitales, centros de aislamiento y sus propios domicilios un total de 8.812 personas, de las que 5.107 se consideran sospechosas de estar infectadas, otras 1.064 están en vigilancia y 2.641 son enfermos confirmados, 20 de ellos reportados en estado crítico y 54 graves.

Los territorios con mayor incidencia son actualmente las provincias de Holguín (este) -con 99 positivos-, en el centro-este Camagüey (81) y la central Sancti Spíritus (69).

Hasta hoy, Cuba acumula 955.981 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 8.262 fallecidos y 945.021 recuperados (98,9%) desde que en marzo de 2020 se registraron las primeras infecciones por coronavirus.

Más de 7,4 millones de personas de los 11,2 de habitantes de la isla caribeña ha completado ya el esquema de tres dosis de las vacunas cubanas contra el coronavirus Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.

Las autoridades sanitarias cubanas han anunciado que se aplicará además, una inyección de refuerzo de Abdala o Soberana Plus a partir de este mes y de manera escalonada hasta el primer semestre de 2022, ante el riesgo de la aparición de nuevas variantes del coronavirus y la reapertura de las fronteras de la isla, el próximo día 15.

Cuba no integra el mecanismo Covax creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los países de bajos y medios ingresos accedan a las vacunas, ni tampoco las compró en el mercado internacional.