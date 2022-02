Coronavirus.- Rusia baja de los 40.000 contagios desde el sábado pero sigue rondando los 1.200 fallecidos diarios

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias rusas han confirmado poco más de 39.000 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas hasta rozar los 8,8 millones de afectados desde el inicio de la pandemia, ahora en su punto álgido en el país.



El centro ruso para el seguimiento del coronavirus ha notificado exactamente 39.165 nuevos casos y 1.179 fallecidos en las últimas horas, hasta un total de 246.814 decesos desde el inicio de la crisis.



Los territorios con un mayor índice de contagio son la capital rusa (4.975), la región de Moscú (3.297) y San Petersburgo (2.251), donde las autoridades están intentando hacer todo lo posible para acelerar la campaña de vacunaciones en el país.



El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, reconoció el lunes que "la situación no es fácil" y añadió que "las camas están ocupadas en gran proporción". "La situación no se está haciendo menos complicadas en estos días", destacó.



Según el centro operativo, 26.806 personas recibieron el alta médica en las últimas 24 horas, con lo que el total de pacientes recuperados ascendió a 7.561.978. No obstante, más de dos millones de personas siguen bajo observación como sospechosas de estar contagiadas, ha añadido el organismo en su balance, recogido por la agencia oficial de noticias Sputnik.