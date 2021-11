Colo-Colo vuelve a la cima del torneo presionado por Universidad Católica

Gabriel Costa (d) de Colo Colo, en una fotografía de archivo. EFE/Elvis González

Santiago de Chile, 6 nov (EFE).- A cuatro jornadas de finalizar el Campeonato Nacional del fútbol chileno todo puede pasar luego que Colo-Colo venciera a Santiago Wanderers este sábado y volviera a ocupar la cima de la tabla, solo a dos puntos de distancia de Universidad Católica que no renuncia a pelear por el título.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros se impusieron sin problemas frente al cuadro colista y dieron un paso clave camino a la corona, aunque no todo está dicho en el certamen nacional.

En adelante, a los albos les restan cuatro compromisos que jugarán como verdaderas finales, porque un tropiezo podría costarles la punta y dar paso al conjunto cruzado, que aspira al tetracampeonato.

Con este resultado, Colo-Colo quedó con 58 unidades acumuladas en la general, mientras que Santiago Wanderers está al borde de caer al descenso directo y perder la categoría de honor tras una de sus peores campañas deportivas de los últimos años.

Universidad Católica por su parte, goleó 4-0 a Antofagasta con dos tantos del delantero Fernando Zampedrí, el ariete más producto del torneo a la fecha con 21 dianas en su cuenta personal.

Si bien el resultado no afectó a Colo-Colo que también sumó de a tres, evidenció a un cuadro universitario que no ha perdido el hambre por levantar la copa y lograr el que sería su primer tetracampeonato de la historia.

Mostrándose muy superiores a los pumas, Católica cerró a fecha con 56 puntos ubicada en la segunda posición de la tabla, mientras que Antofagasta que no tuvo mucho que hacer como visitante en el Estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago, terminó en el sexto lugar con 41 unidades y con buen margen para amarrar su clasificación a Copa Sudamericana.

En el tercer puesto quedó Audax Italiano tras vencer 1-2 a Everton de Viña del Mar, aunque ya sin chances de disputar el título.

Los itálicos corren con 51 unidades, mientas que Everton quedó séptimo con 38 puntos y aún con oportunidad de terminar el campeonato clasificado a instancias internacionales.

Uno que viene complicado hace varias fechas es Universidad de Chile, cuadro que suma cinco derrotas consecutivas y se hundió en la decimocuarta posición con 34 puntos tras caer por la mínima ante Ñublense.

Ni contar con uno de los atacantes más productos del torneo -Joaquín Larrivey- ha permitido a la "U" salir del hoyo deportivo en el que se encuentra, ya con el fantasma del descenso rondando el camarín.