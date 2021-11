Ciudadanos europeos retoman esperanzados sus debates sobre el futuro de la UE

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 7 nov (EFE).- Tras dos sesiones in situ en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), ciudadanos de toda la Unión Europea continuaron este fin de semana exponiendo sus puntos de vista sobre hacia dónde debe dirigirse el club comunitario, en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Esta vez ya no en persona, como hicieron en octubre, sino de forma telemática, cada uno desde su ciudad de residencia, abordando cuestiones como la justicia social, las políticas de juventud o las de empleo que deben impulsarse en Europa.

María López, coruñesa de 21 años, estudiante de tercer año de Derecho, explica a EFE que la intención de los debates en este primer fin de semana de noviembre es "que no se enfríe el tema, porque esto no son solo tres días de hablar y ya está".

Con este proyecto, la UE quiere dar voz directa a los ciudadanos, acercar las instituciones a la calle, fomentando discusiones cuyas conclusiones se acabarán resumiendo al fin de la Conferencia.

"Creo que si luego los de arriba, los de las altas esferas lo hacen bien, el valor puede ser enorme. Si luego realmente se hace caso a una cuarta parte de lo que se está hablando aquí, esto puede ser increíble", opinó López, que se mostró optimista de que así sea.

En su panel se discutió sobre inserción laboral y ella expuso "los problemas" que tienen los estudiantes hoy en día para incorporarse al mercado. Inconvenientes que en Estrasburgo pudo compartir con una chica de Estonia "que justo había vivido ese mismo problema" y con otro chico de Francia "que tres cuartas partes de lo mismo".

"Mientras estudias tienes la opción de hacer un programa de prácticas, pero las prácticas son completamente precarias en la mayoría de los casos. O no te pagan, o tienes unos horarios que son completamente incompatibles con estudiar a tiempo completo".

Como posible solución, se propuso crear "un programa de prácticas que conecte a los estudiantes con las empresas", similar "al programa de movilidad Erasmus+", explicó López.

También se abordaron otras cuestiones como los impuestos a las tecnológicas, las posibilidades de deshacerse de los residuos digitales o si sería posible tener una lengua común en la UE, según explicaron diversos ponentes al término de unos paneles que se retomaron el pasado viernes y que concluyeron hoy.

Uno de ellos es Eduardo Besa, de Vitoria, antiguo productor de vinos, ya jubilado a sus 75 años. Él decidió participar en el proyecto para "meterse en el mundo otra vez, como cuando era joven" y asegura a EFE que la experiencia está siendo "una inyección de ánimo".

Aunque admite que el panel que le deparó el sorteo en el inicio de la Conferencia le ha dejado "un poco fuera de juego", al tener que discutir asuntos como la educación digital o la juvenil.

Como López, asegura que "las perspectivas" son "muy buenas" y su mensaje es que "ahora que viene un relanzamiento de la economía" llegue "algo más allá abajo", porque "hasta ahora ha sido todo fortalecerse partidos políticos, instituciones y todo San Pedro".

SESIONES TELEMÁTICAS

Besa, López y la gran mayoría de ciudadanos coincidieron en que la experiencia en Estrasburgo fue mucho mejor que las discusiones telemáticas.

"Lo bonito, cuando estás con una persona hablando o exponiendo, es ver qué cara ponen los demás, mirar a las personas a los ojos", comentó Besa, y, cómo apuntó López, ahora "son muchas horas solo enfrente del ordenador".

En la tercera sesión, no obstante, los participantes de este fin de semana volverán a verse las caras en Dublín, entre el 3 y el 5 de diciembre.

Mientras tanto, durante los próximos tres fines de semana de octubre otros ciudadanos mantendrán también reuniones telemáticas para discutir sobre la democracia y los valores europeos, el cambio climático y las políticas migratorias.

Por Dani Rovirosa