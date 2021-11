Bordalás: "No estoy contento, esto no es lo que yo quiero"

El entrenador del Valencia José Bordalás, durante el partido de este domingo contra el Atlético de Madrid en Mestalla. EFE/ Biel Alino

Valencia, 7 nov (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalas, dijo que no está contento tras el empate a tres goles de su equipo en Mestalla contra el Atlético de Madrid a pesar de neutralizar el 1-3 con el que llegó el partido al minuto 90, y añadió que esto no es lo que quiere.

"La verdad es que el equipo no ha bajado los brazos nunca y superó los golpes recibidos. Hemos conseguido cerrar los desajustes del primer tiempo, pero luego volvimos a fallar dejando correr a Griezmann treinta metros y nos ha marcado", destacó Bordalás.

"Estoy contento con el esfuerzo de los chicos, con la afición al lado del equipo todo el tiempo, pero no estoy contento con lo que he visto, esto no es lo que yo quiero", insistió Bordalás.

"Nos falta oficio y no podemos conceder lo que concedemos", indicó, y añadió que ha felicitado a los "chicos por el esfuerzo y reacción", pero que también les ha transmitido lo que no le ha gustado.

"Lo mejor ha sido que cuando parecía que el partido estaba sentenciado, no ha sido así. Tiene mucho mérito, pero esto es Primera División y tenemos que ser más fiables y contundentes. Ahora tenemos el subidón por cómo se ha conseguido el punto y haber dado vuelta al resultad adverso, pero debemos ser realistas y la verdad es que tenemos que mejorar", añadió.

Reconoció, asimismo, que 20 goles recibidos en trece partidos son "muchos".

"Uno de nuestros primeros objetivos al llegar era frenar la fragilidad defensiva y no lo hemos conseguido todavía", concluyó.