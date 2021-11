Benzema alcanza la decena

EFE/ JUANJO MARTIN

Madrid, 7 nov (EFE).- El francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, logró ante el Rayo Vallecano su décimo gol de la campaña, lo que le permite seguir como sólido líder de la clasificación de artilleros de LaLiga Santander.

El francés llevaba tres jornadas de liga sin anotar, pero esta semana recuperó la pólvora en el partido de 'Champions' contra el Shakhtar Donetsk con un doblete y frente al equipo rayista.

Le persiguen ahora su compañero Vinicius Jr, el uruguayo Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, y Raúl de Tomás, atacante del Espanyol. Estos dos últimos lograron su séptima diana.

El neerlandés Memphis Depay elevó a seis su cuenta con un gol que no le valió al Barcelona la victoria en Balaídos ante el Celta. Igualó con Mikel Oyarzábal, de nuevo baja en la Real Sociedad, líder del campeonato.

Joselu Mato, protagonista de la remontada del Alavés ante el Levante, y Iago Aspas, de la reacción del Celta, lograron sendos dobletes y ya acumulan cinco goles, los mismos que Radamel Falcao, que anotó en el Santiago Bernabéu en el escaso tiempo que estuvo sobre el céspec, y que el neerlandés Arnaut Danjuma (Villarreal).

También consiguió un doblete el argentino Lucas Boyé para darle al Elche un punto en Mallorca, con lo que amplía el grupo de jugadores con cuatro dianas.

-- Clasificación 13ª jornada:

- Con 10 goles: Karim Benzema (FRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 7 goles: Luis Suárez (URU) (1p) (Atlético de Madrid); Raúl de Tomás (2p) (Espanyol); Vinicius Júnior (BRA) (Real Madrid)

- Con 6 goles: Memphis Depay (NED) (2p) (Barcelona); Mikel Oyarzabal (2p) (Real Sociedad).

- Con 5 goles: Joselu Mato (3p) (Alavés); Iago Aspas (1p) (Celta); Radamel Falcao (COL) (Rayo Vallecano); Arnaut Danjuma (NED) (Villarreal).

- Con 4 goles: Willian José (BRA) (1p) y Juanmi Jiménez (Betis); 'Choco' Lozano (HON) (Cádiz); Santi Mina (Celta); Lucas Boyé (ARG) (Elche); Alvaro García (Rayo Vallecano); José Luis Morales (Levante); Rafa Mir y Erik Lamela (ARG) (Sevilla); Carlos Soler (3p) y Hugo Duro (Valencia).

- Con 3 goles: Iñaki Williams (Athletic); Angel Correa (ARG) (Atlético de Madrid); Ansu Fati (Barcelona); Borja Iglesias (1P) (Betis); Enes Unal (TUR) (Getafe); Luis Suárez (COL) (Granada); Randy Nteka (FRA) (Rayo Vallecano); Marco Asensio (Real Madrid); Aritz Elustondo y Alexander Isak (SWE) (1p) (Real Sociedad); Youssef En-Nesyri (MAR) (1p)(Sevilla); Goncalo Guedes (POR) (Valencia); Manu Trigueros (Villarreal).

- Con 2 goles: Iñigo Martínez y Raúl García (Athletic); Thomas Lemar (FRA), Yannick Carrasco (BEL) y Antoine Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Sergi Roberto, Martin Braithwaite (DIN) (Barcelona); Alex Fernández (1p), Luis Alfonso Espino (URU) y Alvaro Negredo (2p) (Cádiz); Lucas Pérez y Darío Benedetto (ARG) (Elche); Aleix Vidal (Espanyol); Sandro Ramírez (Getafe); Germán Sánchez (Granada); Enis Bardhi (2p) (MKD) y Roger Martí (1p) (Levante); Dani Rodríguez, Fer Niño y Angel Rodríguez (Mallorca); Roberto Torres (1p), David García, Kike García (1p) y Chimy Avila (ARG) (Osasuna); Oscar Trejo (2p) (ARG) (Rayo Vallecano); Julen Lobete y Mikel Merino (Real Sociedad); Diego Carlos (BRA)(Sevilla); José Luis Gayá (Valencia).

- Con 1 gol: Mamadou N'Diaye (SEN), Luis Rioja y Víctor Laguardia (Alavés); Dani Vivian e Iker Muniain (1p) (Athletic); Matheus Cunha (BRA), Joao Félix (POR) y Vrsaljko (CRO) (Atlético de Madrid); Luuk de Jong, Gerard Piqué, Philippe Coutinho (BRA), Ronald Araújo (URU), Sergio 'Kun' Agüero (ARG) y Sergio Busquets (Barcelona); Germán Pezzella (ARG), Rodri Sánchez, Sergio Canales, Nabil Fekir (FRA), Kike Hermoso y Alex Moreno (Betis); Varazdat Haroyan (ARM) y Salvi Sánchez (Cádiz); Franco Cervi (ARG), Brais Méndez, Denis Suárez y Nolito (Celta); Enzo Rocco (CHI), Pere Milla y Johan Mojica (COL) (Elche); Leandro Cabrera (URU), Manuel Morlanes, Sergi Gómez y Pedrosa (Espanyol); Domingos Duarte (POR), Rubén Rochina, Jorfe Molina, Luis Milla (1p) y Angel Montoro (Granada); José Campaña, Rober Pier, Gonzalo Melero y De Frutos (Levante); Brian Oliván, Antonio Sánchez, Kang In Lee (KOR), Iddrisu Baba (GHA), Salva Sevilla (1p) y Pablo Maffeo (Mallorca); Iñigo Pérez, Javi Martínez, José Angel Valdés, 'Cote', Lucas Torró y Manu Sánchez (Osasuna); Santi Comesaña, Pathé Ciss (SEN), Isi Palazón, Mario Hernández y Sergi Guardiola (Rayo Vallecano); Dani Carvajal, Nacho Fernández, Gareth Bale (PDG), Eduardo Camavinga, Isco Alarcón, David Alaba (AUT), Lucas Vázquez y Kroos (GER) (Real Madrid); Ander Barrenetxea, Alexander Sorloth (NOR) y Januzaj (BEL) (1p) (Real Sociedad); Papu Gómez (ARG), Oliver Torres, Munir El Haddadi (MAR), Lucas Ocampos (ARG), Fernando Reges (BRA) y Acuña (ARG) (Sevilla); Daniel Wass (DIN), Maxi Gómez (URU), Marcos André (BRA), Gabriel Paulista (BRA), Hugo Guillamón y Omar Alderete (PAR) (Valencia); Yeremy Pino, Gerard Moreno, Pau Torres, Boulaye Dia (FRA), Alberto Moreno y Francis Coquelin (FRA) (Villarreal).

- En propia puerta: Aissa Mandi (ALG) (Villarreal, contra Atlético de Madrid); Aridane Hernández (Osasuna, contra Valencia); Jan Oblak (Atlético de Madrid, contra Getafe); Pathe Ciss (Rayo Vallecano, contra Athletic); Toni Lato (Valencia, contra Sevilla); Víctor Chust (Cádiz, contra Espanyol); Mouctar Diakhaby (Valencia, contra Mallorca); Germán Pezzella (ARG) (Betis, contra At. Madrid); Savic (Atlético de Madrid, contra Valencia); Héctor Bellerín (Betis, contra Sevilla).