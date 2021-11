𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) revolucionó la red social de Instagram gracias a las publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 393.501 de interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes son:





• Solo hasta que somos mamás entendemos a nuestras mamás, antes de vivirlo es imposible sentirlo. Gracias mami porque a pesar de los problemas, de los errores, de las diferencias, de las dudas y muchas cosas más, has estado AQUÍ, nunca te has alejado y siempre te hemos tenido para nosotros. Estas imágenes captadas por @hernanpuentes en un día cualquiera demuestran el amor que sembraste en nosotros y le has regalado a nuestros hijos, ellos AMAN como nadie a su MUMA de amor. Feliz cumple TE AMAMOS con el alma y le pedimos a DIOS que te cuide y proteja siempre 🙏🏽🙏🏽😍😍 que te llene de vida y salud para seguir construyendo el amor de familia que jamás nos separa. @lumaosofe





• Esa risa, esa mirada que alivia TODOOOOOOOOO 😍😍🙏🏽🙏🏽 Te Amoooooooo Salvador de mi vida.





• ELLA 😍😍🤤🤤 @gabycruzzafra





• De esos trabajos que uno AMAAAAA🌟 Foto: @danigophoto M&H: @malejocangrejo Styling: @jorge.malave Plants: @florespalalma





• Amar el proceso, sentirse plena y entender desde el amor y la gratitud que todo es MÁS QUE PERFECTO. GRACIAS 🌟🌟 Foto: @danigophoto M&H: @malejocangrejo Styling: @jorge.malave Plantas: @florespalalma

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.