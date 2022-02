Amelia Bono y Belén Esteban coinciden con el mismo look

07-11-2021 AMELIA BONO Y BELÉN ESTEBAN. MADRID, 7 (CHANCE) Nada tienen qué ver Amelia Bono y Belén Esteban, de hecho, no sabemos si se conocen o no, pero lo cierto es que ambas han coincidido eligiendo una prenda para combinar sus looks perfectos. Lo que nos lleva a pensar que ambas tienen más cosas en común de las que nos pensamos, por lo menos en su gusto por la moda. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD INTAGRAM/TELECINCO.ES



Nada tienen qué ver Amelia Bono y Belén Esteban, de hecho, no sabemos si se conocen o no, pero lo cierto es que ambas han coincidido eligiendo una prenda para combinar sus looks perfectos. Lo que nos lleva a pensar que ambas tienen más cosas en común de las que nos pensamos, por lo menos en su gusto por la moda.



Esta semana ha sido una de las más difíciles para Belén Esteban porque se ha tenido que enfrentar a unas declaraciones de Samanta Villar en la que no solamente la cuestionaba como madre, sino que hacía un llamamiento a la Fiscalía para que investigase cómo ha tratado la colaboradora al padre de su hija en televisión.



Bien, ese mismo día, Belén Esteban elegía una blazer para estar en plató de lo más original posible. Colorida, con un estampado pata de gallo o pied de poule, con botonadura en las solapas y bolsillos, es una prenda que no podemos dejar escapar esta temporada porque debido a sus tonalidades, nos sirve para conjuntarla con la mayoría de los estilismos por los que optemos.



Hoy, ha sido Amelia Bono quien ha compartido a través de sus redes sociales unas imágenes en las que muestra el outfit que ha elegido para hoy y nos ha llamado especialmente la atención la blazer, la misma que la Esteban lució el pasado martes... ¿quién se copia de quién?