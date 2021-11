Alonso: "Volvemos a los puntos, que era el objetivo"

El español Fernando Alonso de Alpine compite hoy, en el Gran Premio de Fórmula Uno de México que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Fernando Alonso (Alpine), doble campeón mundial de Fórmula Uno y noveno en el Gran Premio de México, destacó que con ese puesto volvieron "a los puntos, que era el objetivo", después de dos carreras sin sumar en Turquía y Estados Unidos.

"Noveno, hay que estar contentos, volvemos a los puntos que era el objetivo. No hicimos buen trabajo ayer, pudimos hacerlo hoy y son buenos puntos para el equipo", señaló Alonso a 'DAZN'.

El piloto asturiano venía de ser decimosexto en la sesión de clasificación, pero salió duodécimo gracias a las sanciones que tuvieron que afrontar otros pilotos por cambios de componentes en sus monoplazas. "Ayer no hicimos una buena vuelta, pero hicimos un buen domingo, y buen sabor de boca en México", dijo.

Alonso se encontró con dificultades en el inicio, al encontrarse por detrás del alcance entre el coche del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el del australiano Daniel Ricciardo (McLaren).

"En la salida hubo una melé después del trompo del Mercedes, nos quedamos encerrados pero peor parte se llevaron Bottas y Ricicardo, así que ganamos posiciones gratis", explicó.

La próxima carrera, el domingo 14, será el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, donde confirmó sus dos campeonatos mundiales, en 2005 y 2006 con Renault, pero donde no ha ganado ninguna carrera.

"Nunca he ganado en Brasil, pero me trae muy buenos recuerdos, vamos a volver a la carrera al esprint, así que hay oportunidades de luchar otra vez. Hoy perdimos muchos puntos con AlphaTauri en constructores, así que vamos a por ellos", concluyó.