95-61. Yabusele, Poirier y Hanga destrozan al Surne Bilbao

El pívot francés del Real Madrid, Vincent Poirier (i) intenta superar al pívot dominicano del Bilbao Basket, Angel Delgado, en el partido de Liga Endesa disputado este domingo en el Wizink Center. EFE/Chema Moya

Madrid, 7 nov (EFE).- El Real Madrid se exhibió este domingo ante un Surne Bilbao Basket muy inferior al que destrozó, en un partido sin historia, a base de triples, buen juego y un gran trabajo coral en el que destacaron especialmente Guerschon Yabusele, Vincent Poirier y Adam Hanga, autores de 18, 16 y 19 puntos, respectivamente, y que estuvieron especialmente acertados desde el perímetro (95-61).

Golpearon primero los visitantes con un 0-6 de salida que resultó ser un espejismo, ya que fue rápidamente neutralizado gracias al acierto del escolta húngaro y el ala-pívot francés, quienes con cinco puntos cada uno dieron las primeras ventajas a un Real Madrid que llegó al ecuador del primer acto con 15-9 a favor gracias a sus buenos porcentajes de tiro, que contrastaban con los continuos errores de su oponente, especialmente negado desde la línea de 6,75.

El segundo triple consecutivo de Jeffery Taylor elevó a once la ventaja local y obligó a Álex Mumbrú a parar el partido para frenar la escapada madridista y ordenar a su equipo, en el que solo Andrew Goudelock y Jeff Withey veían aro, pero el técnico no logró su objetivo porque la maquinaria blanca seguía funcionando a buen nivel con Yabusele y Hanga enrachados y haciendo mucho daño desde todas las posiciones.

Con diez puntos cada uno se cerró un primer cuarto de claro dominio local (30-15, min 10). El Real Madrid siguió divirtiéndose en la reanudación y anotando con facilidad, todo lo contrario que un Surne Bilbao que no encontraba soluciones a su atasco en ataque y se mostraba impotente para frenar las acometidas de los hombres de Pablo Laso, que pudo rotar su banquillo al contar en esa fase del choque con ventajas que rondaban la veintena de puntos.

Al verse 22 abajo a los 15 minutos, Mumbrú volvió a llamar a capítulo a los suyos. Su equipo no funcionaba, anotaba con cuentagotas y los blancos le estaban pasando por encima sin excesivo esfuerzo, con Poirier como hombre más destacado en esos momentos. La brecha siguió creciendo hasta los 29 puntos tras un triple de Thomas Heurtel (52-23, min 18) y al descanso se llegó con el triunfo encarrilado para un Real Madrid muy superior en la primera parte que destrozó desde el perímetro (8/15) a un rival que solo fue capaz de convertir un triple de trece intentos en ese periodo (54-29, min 20).

A falta de emoción, los aficionados se divirtieron en la segunda parte con algunas acciones individuales o con el duelo bajo aro de dos colosos como Ángel Delgado y Yabusele. Hanga aportó otro par de triples y un gran tapón a Valentin Bigote que el francés le devolvió en la siguiente jugada.

Yabusele, elevó por primera vez a 30 la ventaja blanca en el ecuador del tercer cuarto (65-35) y la exhibición la redondeó un Hanga letal que se fue al banquillo ovacionado tras anotar su quinto triple y sumar 19 puntos en otros tantos minutos (77-42, min 28).

El Real Madrid, que llegó a ganar por 35 puntos, se fue a los últimos diez minutos con el trabajo hecho y 77-49 a favor. Laso siguió dando minutos a los jóvenes Juan Nuñez y Tristan Vukcevic y sentó a sus hombres más cargados de minutos, aunque su equipo no bajó el pistón y siguió rindiendo a buen nivel, con Poirier de nuevo dominando bajo aros. Con su octavo triunfo liguero, los blancos devolvieron a su realidad a un Surne Bilbao Basket que venía de ganar dos de sus últimos tres partidos y que se llevó un serio correctivo en el WiZink Center.

- Ficha técnica:

95 - Real Madrid (30+24+23+18): Heurtel (7), Hanga (19), Taylor (10), Yabusele (18) y Tavares (2) -quinteto titular-, Causeur (6), Abalde (6), Vukcevic (7), Poirier (16), Nuñez (1) y Llull (3).

61 - Surne Bilbao (15+14+20+12): Goudelock (14), Rousselle (7), Withey (6), Masiulis (4) y Delgado (10) -equipo inicial-, Luz (-), Bigote (10), Hakanson (4) y Miniotas (6).

Árbitros: Óscar Perea, Rubén Sánchez Mohedas y Roberto Lucas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la novena jornada de la Liga Endesa disputado en el WiZink Center de Madrid.