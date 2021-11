Verstappen: "Queda mucho por lo que luchar"

El holandés Max Verstappen de Red Bull participa hoy, en la clasificación del Gran Premio de Fórmula Uno de México que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El líder del Mundial de Fórmula Uno, el piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), dijo, tras quedar tercero en la clasificación del Gran Premio de México, que "queda mucho por lo que luchar" y destacó que es mejor salir tercero que segundo, para salir por la zona limpia.

"La clasificación ha ido de esta manera, pero no usaremos estos neumáticos mañana, queda mucho por lo que luchar", señaló Verstappen tras la clasificación en la que se impuso el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), seguido por su compañero, el británico Lewis Hamilton.

"Se nos ha ido el equilibrio del coche, pero en la última vuelta estaba haciendo buenos tiempos. Había dos fuera de pista, pensaba que iba a haber una bandera amarilla, levanté, y me destrozó la vuelta", se quejó Verstappen respecto a la salida de pista del japonés Yuri Tsunoda (AlphaTauri) y de su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, cuando estaba haciendo su último intento.

"A pesar de esos fallos de equilibrio podíamos haber ido por la 'pole'. El tercero no es increíble, pero es mejor que el segundo", zanjó Verstappen, que lidera el Mundial con 12 puntos de ventaja sobre Hamilton.