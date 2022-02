Uzbekistán.- El presidente de Uzbekistán promete reformas democráticas durante la toma de posesión de su segundo mandato

MOSCÚ, 6 (DPA/EP)



El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, ha jurado este sábado su nuevo mandato como presidente del país con la promesa de introducir reformas democráticas en un sistema profundamente cuestionado por la comunidad internacional por su deriva autocrática.



"Nunca nos desviaremos del camino de las reformas democráticas que comenzamos", ha declarado Mirziyoyev durante la ceremonia celebrada en el Parlamento de la capital del país, Tashkent, dos semanas después de su victoria en unos comicios sin oposición real.



Durante la campaña, se comprometió a seguir abriendo el país, un curso de acción que comenzó después de la muerte del dictador Islam Karimov en 2016. Mirziyoyev ganó abrumadoramente una elección presidencial anticipada para decidir el sucesor de Karimov.



Los activistas pro Derechos Humanos indican que, a pesar de las palabras, Uzbekistán sigue siendo un país dirigido por un autoritario donde no se respetan las libertades civiles básicas.



A pesar de las críticas, Mirziyoyev aprovechó su discurso ante la cámara para presentar lo que llamó una "estrategia para un nuevo Uzbekistán" a través de una "sociedad civil libre" y un poder descentralizado.



Este discurso tiene lugar un día después de que el mandatario anunciara el cese de un ministro y al jefe de la reguladora estatal de telecomunicaciones por cortar el acceso a las redes sociales y a YouTube de manera, a entender del presidente, precipitada y en contra de sus promesas de aperturismo.



Las autoridades restringieron el pasado miércoles el acceso a las redes sociales y de mensajería de Telegram, Facebook, OK (Odnoklassniki) e Instagram, entre otros, por violar la legislación nacional sobre datos personales, según el regulador Uzkomnadzor.



A finales de enero pasado Mirziyoyev firmó una serie de enmiendas a la ley 'Sobre datos personales', según las cuales a partir del 15 de abril todas las organizaciones de Internet debían almacenar los datos de los usuarios de sus recursos en el territorio de la república.



Desde Uzkomnadzor se esgrimió, nada más anunciar la restricción, que el ente actuaba siguiendo esta normativa. Sin embargo, en respuesta al bloqueo y para apaciguar las protestas derivadas del mismo, Mirziyoyev calificó el corte como un acto "miope, precipitado y unilateral". "No se lo han pensado bien del todo", ha lamentado el presidente en un comunicado.



El ministro cesado se trata del responsable de la cartera de Desarrollo de las Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Shukhrat Sadikov, como apunta el Ministerio en un comunicado publicado en su página web. También ha sido despedido el responsable de Uzkomnadzor, Golibsher Ziyayev, por sus "erróneas y descoordinadas acciones", así como otro asesor del Gobierno especializado en Internet.