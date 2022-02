Tenis.-Tenis/París.- Djokovic buscará su sexto título del Masters 1.000 de París

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, buscará este domingo su sexto título del Masters 1.000 de París, último de la temporada que se disputa sobre pista dura, tras imponerse en 'semis' al polaco Hubert Hurkacz con remontada incluida (3-6, 6-0 y 7-6(5)) en un partido que alcanzó las 2 horas y 20 minutos de duración.



El de Belgrado, que no jugaba desde el US Open, fue encontrando mejores sensaciones en la capital francesa a medida que ha ido avanzando la semana. 'Nole' sufrió en algunas fases, sobre todo al comienzo, pero pudo reaccionar a tiempo para decidir en un apasionante 'tie-break' que cayó de su lado por 7-5.



Hurkacz metió el miedo en el cuerpo al número uno mundial cuando arrancó con seguridad y quebró a su rival en el octavo juego. Uno después cerró el primer set con 6-3 y obligó a la reacción del balcánico. En la segunda manga -directamente- no compareció el polaco tras encajar un 6-0.



Djokovic sacó la rabia y -sumado a su enorme talento- dejaron en nada a su oponente, que prefirió tirar el segundo asalto y centrarse en el tercero. En apenas 29 minutos resolvió 'Nole' para establecer el 1-1 y dejar el partido listo para el envite definitivo. Fuerzas equilibradas y un nuevo encuentro sin red.



Fue entonces cuando Hurkacz dio la talla y no se le encogió el brazo. Cedió su saque con 3-1 pero lo recuperó para el 4-3 antes de que el partido se fuese a la muerte súbita. Ahí fue Djokovic quien reinó en la locura para citarse, por el título parisino, con el vencedor del partido que mide al alemán Alexander Zverev y al ruso Daniil Medvedev.