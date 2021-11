Superyate de Spielberg se vende después de cotizarse en US$158M

Yachts in the harbor during the opening day of the Monaco Yacht Show in Monaco, on Wednesday, Sept. 22, 2021. The show runs until Sunday.

(Bloomberg) -- Steven Spielberg vendió su superyate, Seven Seas, después de haberlo valuado a principios de este año en US$158 millones.

El nuevo propietario registrado del yate es Zekelman Investments, según el proveedor de datos VesselsValue, una entidad vinculada al multimillonario canadiense del acero Barry Zekelman. Edmiston, un corredor involucrado en el trato, se negó a comentar o confirmar el precio de venta. Zekelman y Spielberg no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Construido para Spielberg en 2010 por la firma holandesa Oceanco, el yate de 86 metros tiene cubiertas de teca, un ascensor y espacio para alojar a 20 invitados, más 28 miembros de la tripulación. El multimillonario director de Hollywood probablemente esté abriendo espacio para su nuevo yate, un barco de 109 metros, también fabricado por Oceanco.

Las transacciones reflejan un mercado en auge para las embarcaciones extravagantes a medida que los mercados de valores en alza inyectan nueva riqueza a las fortunas del sector más rico y socialmente distanciado del mundo en medio de la pandemia. Los fabricantes de yates se apresuran a satisfacer la demanda de los clientes nuevos y habituales, incluida la segunda persona más rica del mundo, Jeff Bezos de Amazon.com Inc., que reclutó a Oceanco para construir un superyate de 127 metros a un costo estimado de más de US$500 millones.

La industria de los superyates no se ha desacelerado incluso cuando las medidas pandémicas comienzan a relajarse. En lo que va de año, se han vendido más de 550 yates nuevos y usados de más de 30 metros, un aumento de casi el 50% respecto al año anterior, según Merijn de Waard, fundador y director de SuperYacht Times.

El mercado “continúa aumentando”, señaló, y agregó que los yates se están vendiendo más cerca de su precio de venta que en el pasado y las ofertas múltiples se están volviendo más comunes.

The Robb Report, una publicación de estilo de vida de lujo, informó anteriormente que el yate se había vendido, sin identificar al comprador.

El nuevo propietario de Seven Seas, Zekelman, es director ejecutivo del fabricante de tubos y tuberías de acero con sede en Chicago Zekelman Industries Inc. Un entusiasta y veterano de los autos de carrera, renombró el barco de Spielberg con un apodo en el que había confiado antes para sus embarcaciones: Man of Steel.

