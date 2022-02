Somalia.- El vice representante especial de la UA en Somalia se declara consternado por su expulsión

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El vice representante especial de la Unión Africana en Somalia, Simon Mulongo, se ha declarado completamente consternado tras ser declarado este pasado viernes 'persona non grata' por el Gobierno del país africano, que le dio un plazo de siete días para abandonar el país.



En declaraciones recogidas por el 'Daily Monitor', Mulongo reconoció que todavía hoy, horas después del anuncio, sigue sin saber por qué ha sido expulsado. "El lenguaje utilizado contiene frases en bloque cuyos detalles y significado desconozco. No conozco motivo alguno para la adopción d esta decisión", ha asegurado.



"No tengo ni idea de qué se trata. Quiero lidiar con hechos, no con rumores", ha añadido en comentarios recogidos a su vez por el portal de noticias somalí Goobjoog.



El Ministerio de Exteriores somalí ha aducido que la decisión deriva de que Mulongo "ha participado en actividades incompatibles con el mandato de la Misión de la UA en Somalia (AMISOM) y la estrategia de seguridad de Somalia".



"El Ministerio de Exteriores de Somalia aprovecha esta oportunidad para renovar a la Comisión de la UA las garantías de su más alta consideración", ha señalado en un comunicado.



Según las informaciones facilitadas por la emisora somalí Radio Risala, la expulsión de Mulongo podría estar relacionada con las disputas entre Mogadiscio y la UA sobre el plan de despliegue de la AMISOM, que ha generado tensiones durante los últimos meses.



La UA expresó en octubre su respaldo a una misión conjunta con la ONU en Somalia que, de ser aprobada, sustituiría a la AMISOM, a pesar del rechazo expresado hasta la fecha por las autoridades del país africano. Así, apostó por una "postura holística y exhaustiva, más allá de la seguridad y la estabilización".



El organismo continental expandió en junio el mandato de la AMISOM para un periodo de seis meses, por lo que el mismo terminará en enero de 2022 de cara a su sustitución por la citada nueva misión, que queda a la espera de la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y amplía el número de países que colaboran con tropas.



En la actualidad un total de cinco países --Burundi, Etiopía, Kenia, Uganda y Yibuti-- colaboran con tropas en la AMISOM, que cuenta con unos 22.000 efectivos y que apoya a las autoridades y las fuerzas de seguridad en su lucha contra Al Shabaab. Asimismo, la Unión Europea (UE), la ONU y Estados Unidos ayudan con financiación.



Somalia hace frente a un aumento del número de ataques por parte de la milicia islamista Al Shabaab --vinculada a la organización terrorista Al Qaeda--, tanto en la capital como en otras zonas del sur del país. Ante ello, Estados Unidos ha incrementado sus bombardeos contra el grupo.