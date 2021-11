Sainz: "No estoy contento con el día, pero la posición no es mala"

El español Carlos Sainz de Ferrari participa hoy, en la tercera practica del Gran Premio de Fórmula Uno de México que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México (México). EFE/Francisco Guasco

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (Ferrari), que acabó sexto en la clasificación del Gran Premio de México, reconoció que no estaba contento con su actuación durante la jornada, "pero ves la posición de salida y no es mala", admitió.

"En los Libres 3 iba bastante cómodo, confiado para la clasificación, y luego no sé por qué razón lo hemos perdido en la Q1, me ha costado ir con el neumático medio en la Q2, ha habido un problema con el motor, no he hecho ninguna vuelta buena hasta la Q3 e incluso sentía que no estaba bien de ritmo. Sinceramente, no estoy contento con el día, pero ves la posición de salida y no es mala", valoró Sainz en declaraciones a 'Movistar'.

El piloto madrileño se colocó en la tercera línea de la parrilla por apenas dos milésimas, las que separan su mejor tiempo de 1:16.761 del 1:16.763 del australiano Daniel Ricciardo (McLaren), lo que le da confianza de cara a la carrera.

"Hemos ganado a Ricciardo por dos milésimas con una vuelta relativamente mala o lejos del potencial, si salimos bien mañana, los McLaren salen por el lado limpio, tienen ventaja, pero les intentaremos ganar por ritmo de carrera y a ver qué se puede hacer", concluyó Sainz.