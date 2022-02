Sáhara.- La ONU confirma que los camiones argelinos supuestamente atacados por Marruecos estaban en zona militarizada

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha confirmado que los dos camiones argelinos presuntamente bombardeados esta semana por Marruecos en un ataque que causó la muerte de tres ciudadanos de Argelia se encontraban en zona militarizada, aunque se encuentra a la espera de recabar más detalles sobre el incidente, un nuevo episodio de tensión entre ambos países.



Las autoridades de Argelia acusaron el miércoles a Marruecos de haber matado en un "bombardeo bárbaro" en territorio de Sáhara Occidental a tres camioneros que cubrían la ruta entre la capital mauritana, Nuakchot, y la ciudad argelina de Uargla y advirtieron de que este "asesinato" no quedará "impune".



Fuentes del Gobierno marroquí negaron a la cadena Al Arabiya toda implicación en el suceso. Frente a la acusación de Argelia de que el ataque habría sido efectuado con un avión no tripulado, un portavoz marroquí bajo el anonimato aseguró a la cadena panárabe que "se trata de una crisis inventada" y aseguró que los dos camiones argelinos simplemente "atravesaron un campo minado con material militar para el Frente Polisario".



La misión de Naciones Unidas en la zona (MINURSO) llegó el 3 de noviembre, un día después del incidente, a la zona del suceso para estudiar lo ocurrido.



"Podemos confirmar que el lugar del ataque se encuentra en el este del Sáhara Occidental, cerca de Bir Lehlu", ha explicado el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq. La zona se encuentra al este del Muro marroquí, en los territorios controlados por el Frente Polisario, y están considerados como zona militarizada y de circulación prohibida.



"La Misión observó dos camiones con matrículas argelinas estacionados paralelos entre sí. Ambos camiones registraron grandes daños y quemaduras", ha añadido.



"No tengo ninguna explicación sobre por qué los camiones están donde están. Es una cuestión que estamos estudiando, pero solo me limito a informar ahora mismo de los resultados iniciales", ha indicado.



Argelia rompió relaciones diplomáticas con Marruecos en agosto, alegando un cúmulo de circunstancias entre las que citó la falta de avances en la resolución de la disputa abierta por el Sáhara Occidental, en la que Argel es aliado del Frente Polisario.



Marruecos tildó de "injustificada" la decisión y rechazó "categóricamente" los "pretexto falaces, incluso absurdos" detrás de la decisión de Argelia.