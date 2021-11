Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 06 de noviembre

En un mercado tan saturado como el musical, las plataformas de transmisión por internet luchan por contar con las mejores producciones. Apple no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte competidor, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 canciones con más reproducciones.

Hablamos del listado que las clasifica según el promedio de oyentes según la hora, el día o la semana. Si te interesa conocer qué está in en la actualidad, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. Bitter (Narration By Cardi B)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Summer Walker y Cardi B. Quizás por esto es que «Bitter (Narration By Cardi B)» debuta en el ranking directamente en la primera posición.

2. No Love

Lo más nuevo de Summer Walker y SZA, «No Love», entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. Throw It Away

El sencillo más reciente de Summer Walker ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Throw It Away» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. Reciprocate

Cosechar éxitos es sinónimo de Summer Walker. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Reciprocate», debute en el cuarto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

5. Ex For A Reason

«Ex For A Reason» de Summer Walker, JT y City Girls está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 21, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. You Don’t Know Me

«You Don’t Know Me» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Summer Walker está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

7. Toxic (feat. Lil Durk)

El sencillo más reciente de Summer Walker ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Toxic (feat. Lil Durk)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. Circus

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Summer Walker. Quizás por esto es que «Circus» debuta en el ranking directamente en la octava posición.

9. Unloyal

Lo más nuevo de Summer Walker y Ari Lennox, «Unloyal», entra directamente a la novena posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

10. Insane

Cosechar éxitos es sinónimo de Summer Walker. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Insane», debute en el décimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Apple!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Apple es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.