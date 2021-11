Pugna por los puntos de la tranquilidad

El entrenador del Elche, Fran Escribá, en una imagen de archivo. EFE/ Manuel Lorenzo

Palma-Elche (España), 6 nov (EFE).- Mallorca y Elche se enfrentarán en Son Moix con el objetivo común de sumar los puntos que les garantice posicionarse en la zona templada de la tabla de la Liga española y afrontar los próximos compromisos con mayor tranquilidad.

El equipo de Luis García Plaza busca su tercer triunfo en casa, tras las victorias ante el Espanyol y Levante. En su estadio, los mallorquinistas se han dejado puntos ante el Betis (1-1), Villarreal (0-0), Atlético Osasuna (2-3) y Sevilla (1-1).

El conjunto bermellón afrontará la visita del Elche tras un racha de derrotas y empates en los últimos minutos de los partidos. Ha perdido seis puntos entre los minutos 89 y 97 en cuatro partidos (Osasuna, Real Sociedad, Valencia y Cádiz), una circunstancia que ha obligado a García Plaza ha tomar medidas.

"Lo sucedido es un reto y nos hemos planteado que no vuelva a pasar más", ha declarado el técnico madrileño, que no estará en el banquillo (le sustituirá su segundo Pedro Rostoll) por sanción tras ser expulsado por protestar la jornada pasada en Cádiz.

Ante el conjunto ilicitano serán bajas el defensa serbio Alexsandar Sedlar, que también vio la tarjeta roja en el Nuevo Mirandilla, y los lesionados Take Kubo y Antonio Raíllo.

Por su parte, el Elche afronta la visita a Palma con la necesidad imperiosa de sumar tras una dinámica negativa que le ha llevado a sumar un solo punto de los últimos 12 en juego.

Esta racha, además de provocar el desplome del equipo en la tabla, ha enrarecido el ambiente en torno a Fran Escribá, técnico del equipo, que ya comienza a estar cuestionado por parte de la afición, si bien no parece probable, salvo sorpresa, que una derrota puede precipitar un relevo en el banquillo.

El Elche no podrá contar para este partido con el centrocampista Raúl Guti, sancionado tras su expulsión ante el Real Madrid, ni con el lateral colombiano Helibelton Palacios, con problemas musculares.

También es baja el argentino Pablo Piatti, quien ya se ha recuperado de una lesión en el sóleo que le ha tenido varias semanas fuera del equipo, pero al que el entrenador pretende reservar.

Además, el lateral Antonio Barragán es duda tras su reciente paternidad, aunque todo apunta a que finalmente formará parte de la expedición a Mallorca.

Escribá, ante la deriva del equipo en las últimas jornadas, no descartó cambios en la alineación ni un regreso al sistema de cinco defensas. Gumbau puede tener su opción de regresar al equipo en lugar de Guti, mientras Josan o Tete Morente podrían recuperar la banda derecha del medio campo.

- Alineaciones probables:

Mallorca: Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Oliván; Babá, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Kang In Lee, Ángel y Amath.

Elche: Kiko Casillas; Barragán, Enzo Roco, Bigas, Mojica; Josan o Tete Morente, Mascarell, Gumbau, Fidel; Pastore o Benedetto y Lucas Boyé.

Árbitro: Melero López (Comité Malagueño).

Estadio: Visit Mallorca.

Hora: 18.30 (17.30 GMT).

--------------------------

Clasificación: Mallorca, 12º 14 puntos; Elche, decimoséptimo, 10 puntos.

El entorno: Las peñas mallorquinistas se manifestarán con una pañolada, abucheos y pitos en el minuto 12 de cada periodo de tiempo en protesta por las últimas decisiones arbitrales.

La estadística: Mallorca y Elche llevan más de medio siglo, 51 años, sin coincidir en una misma temporada en Primera División. El último enfrentamiento entre ambos equipos data de la temporada 1969-70 y concluyó con empate a cero.

La frase: (Luis García): "El Elche, arriba, tiene un poder muy grande".