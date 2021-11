Pellegrini: "El equipo está física y mentalmente bien"

El entrenador del Betis, Manuel Luis Pellegrini, en una imagen de archivo. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Sevilla (España), 6 nov (EFE).- El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis español, comentó este sábado que "el equipo está física y mentalmente bien, en ambos aspectos", a pesar de las derrotas abultadas cosechadas en las dos últimas citas, "un par de marcadores inesperados" en los campos del Atlético Madrid (3-0) y del Bayer Leverkusen (4-0) que llegan antes de que el domingo se dispute el derbi ante el Sevilla en el estadio Benito Villamarín .

Pellegrini, que atendió a los periodistas en la ciudad deportiva verdiblanca tras el entrenamiento, admitió que "ambos equipos -Atlético y Leverkusen- jugaron mejor" que el Betis, aunque "el hecho de intentar empatar" determinó "los últimos goles al final", si bien no consideró que "perder en su propia casa frente a rivales importantes" desate "una crisis" porque el Betis "está en ambas competencias -LaLiga y la Liga Europa- en una buena situación".

El técnico santiaguino da "por supuesto que para los hinchas del Betis ganar el derbi es lo más importante", aunque él prefiere "obtener un logro general que un partido puntual, sin desconocer que derrotar al Sevilla" puede constituir "una deuda pendiente" desde su llegada al club verdiblanco.

Pellegrini desea que el domingo en el derbi "esté el estadio lleno porque el equipo se siente muy arropado por su público", ya que después "de once años dirigiendo en España", sabe "perfectamente lo que significa el partido del Betis contra Sevilla. Ojalá pueda darle una gran alegría a la gente", dijo.

El preparador bético, no obstante, pidió "no ignorar el potencial del Sevilla ni su presupuesto ni lo que ha hecho en estos últimos años", en los que "ha ganado varias veces la 'Europa League', ha estado metido permanentemente en la 'Champions' y se puede dar el lujo de traer jugadores importantes. Es un equipo potente, de los más fuertes de España".

"No sé quién lleva el papel de favorito, ya he dicho que son dos instituciones con distinta realidad económica, que representan una importante masa de aficionados en Sevilla. Son parejos en la parte deportiva y el resto se queda fuera cuando arrancan los 90 minutos. Esperamos hacer una buena actuación en nuestra casa y ganar", añadiói.

A Pellegrini no le "parece injusto" que los sevillistas gocen de dos días más de descanso -jugó el martes ante el Lille- "porque no había otra alternativa, la Europa League se juega los jueves y la próxima semana hay fecha FIFA, así que no se puede jugar el lunes", de modo que el diferente tiempo de recuperar ha sido "porque la competencia es así".

El entrenador bético defendió a su estrella, el mediapunta francés Nabil Fekir, expulsado el Alemania cuando "en los primeros cinco minutos recibió cuatro faltas" por tratarse de "un jugador que está permanentemente bajo la marca de uno o dos rivales" pero no negó que "desgraciadamente, reaccionó mal pero él va a seguir con su juego dentro de las características que tiene".