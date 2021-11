Nueva forma de inmigración irregular en España: huir del avión en plena pista

En la imagen, coche de Guardia civil en las pistas del aeropuerto de Palma durante la mañana de este sábado. EFE/Atienza

Palma (España), 6 nov (EFE).- Las autoridades españolas investigan si estaba organizado o fue espontáneo un incidente que consideran una nueva forma de entrada irregular de inmigrantes, después de que pasajeros de un avión huyeran en plena pista tras forzar su aterrizaje con una falsa alarma sanitaria.

Este método para entrar irregularmente en España, uno de los países europeos con mayor presión migratoria, era hasta desconocido en el país, donde las fuerzas de seguridad aún buscan a algunos de los viajeros que huyeron del avión que aterrizó de urgencia en el aeropuerto de Palma (Mediterráneo).

"Insólito", lo calificó este sábado la delegada del Gobierno español en las Islas Baleares, Aina Calvo, el archipiélago donde este Palma, cuyo aeropuerto es uno de los más transitados en Europa por el atractivo turismo del archipiélago.

A LA CARRERA POR LA PISTA

Este pasado viernes, cuando ya había anochecido, un Airbus A320 de Air Arabia que volaba desde la ciudad marroquí de Casablanca hasta la turca de Estambul aterrizaba por una supuesta emergencia médica, que suelo se reveló falsa, y 24 viajeros -al parecer 23 marroquíes y un palestino- aprovecharon para huir a la carrera en plena pista.

El protocolo de seguridad fue activado y durante varias horas el aeropuerto estuvo cerrado, con cerca de sesenta vuelos desviados o retrasados.

Al menos doce fueron detenidos después por las fuerzas de seguridad, la mayoría ya fuera del aeropuerto, y aún buscan a otros tantos, mientras investigan lo que temen que es un incidente de inmigración irregular.

Entre los detenidos se encuentra el pasajero que pidió la asistencia médica por un aparente coma diabético, un marroquí que fue llevado a un hospital donde se constató que estaba bien de salud.

"Todos los escenarios están abiertos", si bien "no hay datos que lleven a pensar" que sea una operación orquestada por un grupo de personas, apuntó la representante gubernamental en una comparecencia ante los medios en Palma.

Las solicitudes de aterrizajes por emergencia médica son habituales en Palma, pues es un "aeropuerto sanitario internacional", aclaró, aunque apuntó que podrían revisarse los protocolos, pues en estos casos acude al avión personal sanitario pero no de seguridad.

Lo que "no es habitual", sino "insólito", subrayó, es que haya "personas corriendo por las pistas de un aeropuerto, lo que pone en riesgo el tráfico aéreo".

Aunque no hayan llegado por mar, como ocurre con gran parte la inmigración irregular que entra en España, se enfrentarán igualmente a un expediente de devolución a su país cuando la autoridad judicial lo determine, pues según la delegada hasta el momento ninguno de ellos ha solicitado asilo político.

El resto de viajeros y la tripulación fueron identificados y el vuelo retomó el viaje pasada la medianoche hora local con el resto del pasaje.

UNA "PATERA AÉREA"

Fuentes de la Policía española calificaron el caso como una "patera aérea", pues las pateras, unas embarcaciones precarias, son un medio habitual para llegar de forma irregular a España desde costas africanas.

Estas fuentes mostraron a Efe su perplejidad por lo que puede ser un nuevo modo de actuar de las mafias de la emigración en España, donde la inmigración irregular no ha parado de crecer en los últimos años, pasando de 4.552 llegadas por mar en 2014 a 40.106 en 2020.

La ruta marítima, con miles de muertos sin nombre en el Atlántico y el Mediterráneo, es una de las más peligrosa para llegar a Europa.

Nadie esperaba que ahora otra opción sea forzar el aterrizaje de un avión en una isla del Mediterráneo.