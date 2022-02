Nicaragua.- Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



EL PAÍS: "No tienes derecho a enfrentar a Casado y Ayuso. No lo permitiré"; "Instagram, el cielo y el infierno adolescente"; "Nicaragua acude a lasurnas con la oposición presa o en el exilio"; "Un reu pide que le den la mano al ser ejecutado en EEUU".



EL MUNDO: "Sánchez afianza a Otegi como aliado político con un nuevo pacto en Navarra"; "El aumento de los costes y la presión de los supermercados dan la puntilla al campo"; "Juanma Moreno: La batalla interna de Madrid perjudica electoralmente a la marca PP"; "Muere Raúl Rivero, poeta, periodista y ejemplo de la dignidad cubana".



LA VANGUARDIA: "La moda encara la ecotasa que le obligará a contaminar menos"; "Xavi toma las riendas de un Barça hundido".



ABC: "Los pederastas extranjeros, vigilados; pero los españoles no estánbajo control".



LA RAZÓN: "Casado decreta el silencio sobre el pulso por Madrid"; "Los criptoyonquis: el problema de los adictos a los bitcoins"; "Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco: Todos tenemos la obligación en el PP de preservar la unidad"; "Volcán Cumbre Vieja: 48 días viviendo dentro de una habitación de hotel: No son vacaciones, es una pesadilla".