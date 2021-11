Muerte en accidente aéreo de cantante Marília Mendonça conmociona a Brasil

Actualiza con cita de la policía sobre causas del accidente (3er parrafo), información sobre el velorio (11) y background sobre sus composiciones en antepenúltimo párrafo ///Brasilia, 6 Nov 2021 (AFP) - La joven cantante Marília Mendonça, exponente del popular género "sertanejo" en Brasil y ganadora del Grammy Latino, falleció este viernes junto a otras cuatro personas en un accidente aéreo que conmocionó al país.La artista, que tenía 26 años y estaba en el auge de su carrera, viajaba en un aerotaxi de pequeño porte que se estrelló en un área de difícil acceso en el interior del estado de Minas Gerais (sudeste). "Todavía no podemos afirmar cuál fue la causa de la caída del avión, pero hay destrozos que sugieren que el avión chocó con una antena [de transmisión de energía eléctrica] antes de caer", dijo en una conferencia Ivan Lopes, de la Policía Civil de Minas Gerais, que proseguirá las investigaciones. "El país entero recibe en shock la noticia del fallecimiento de la joven cantante sertaneja Marília Mendonça, una de las mayores artistas de su generación", expresó en Twitter el presidente Jair Bolsonaro.Otras figuras brasileñas expresaron su consternación por la tragedia. "Estoy llorando. Creo que ni siquiera puedo creerlo", afirmó Caetano Veloso en sus redes sociales. "Me niego a creerlo, me niego", tuiteó por su parte el futbolista Neymar junto a un emoticono con lágrimas. Los otros fallecidos son el productor de la artista, uno de sus tíos que también era su asesor y los dos pilotos del avión, informó la asesoría de Mendonça. Las TV locales mostraron a bomberos trabajando para retirar los cuerpos del avión, que quedó encallado en un área rocosa junto a una cascada.El accidente ocurrió en la región rural de la ciudad de Caratinga, donde la artista tenía previsto dar un concierto en la noche del viernes. Poco antes del accidente, Mendonça había publicado en sus redes sociales un video en el que aparecía embarcando y comiendo a bordo del avión, y anunciaba un "fin de semana de shows en Minas Gerais".Será velada el sábado en su estado natal de Goiás, en el centro-oeste de Brasil. - Ganadora del Grammy Latino - Artistas de la talla de Gal Costa, Daniela Mercury y Anitta también publicaron mensajes lamentando su muerte."Estoy devastada con su muerte. Una chica genial, brillante como compositora en su segmento", publicó Gal Costa junto a varias fotografías de ella y Mendonça, sonrientes, en un estudio de grabación.Nacida en el interior del estado de Goiás, Mendonça era una de las principales exponentes del género "sertanejo" en Brasil, versión local de la música "country", extremadamente popular en el país.La cantante, dueña de una potente voz grave, inició su carrera en 2014 y en los últimos años logró colocar a las mujeres en el primer plano de este género musical, tradicionalmente dominado por solistas o dúos masculinos. Sus canciones hablan de sufrimientos amorosos, pero desde una perspectiva de empoderamiento femenino que conquistó a millones de fanáticos en todo el país y la convirtió en la "Reina del Sufrimiento". Además de varios premios nacionales, Mendonça ganó en 2019 un Grammy Latino en la categoría de Mejor álbum de "sertanejo", por su disco "Em Todos Os Cantos". Estuvo nominada también en 2017 y en la actual edición de los premios, que se entregarán el próximo 18 de noviembre. Su canal de YouTube tiene más de 22 millones de suscriptores, en Instagram la siguen 39 millones de personas y acumula más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify mel/app/val/dga/mel -------------------------------------------------------------