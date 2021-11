Modi se apoya en el papa Francisco para atraer a la comunidad cristiana india

El mandatario indio, el hinduista Narendra Modi, en una fotografía de archivo. EFE//EPA/ROBERT PERRY

Nueva Delhi, 6 nov (EFE).- La minoría católica en la India espera ilusionada la posible visita del papa Francisco al país asiático, después de que el mandatario indio, el hinduista Narendra Modi, le invitara en un gesto que es visto como un modo de atraer votos.

"El primer ministro extendió una invitación a su santidad el papa Francisco para visitar la India en una fecha próxima, la cual fue aceptada con gusto", aseguró el Gobierno indio en un breve comunicado tras el encuentro en el Vaticano el pasado sábado.

El primer encuentro entre un mandatario indio y el papa en más de veinte años, y la posibilidad de que un sumo pontífice viaje a la India por cuarta vez tras la última visita de Juan Pablo II en 1999, ilusionó a la comunidad católica en el país asiático, muchas veces víctima de las presiones y ataques de la mayoría hindú.

Para algunos analistas, el gesto deja entrever los deseos de Modi y su partido, el hinduista Bharatiya Janata (BJP), de sumar votos en regiones donde la comunidad cristiana es más populosa, como Goa (sur) y Manipur (noreste), con elecciones el año que viene.

EL CAMINO A LAS URNAS

Según el último censo nacional de 2011, los cristianos representan el 41,3 % de la población en Manipur y el 25,1 % en Goa, mientras que si se toma a toda la India, ese dato desciende al 2,3 %, por detrás del hinduismo (79,8 %) y el islam (14,2 %).

"El BJP entiende que para las mayorías políticas necesita votos", y para ello, debe reducir las distancias entre las minorías y el partido, explicó a Efe el analista político Sreejith Panickar.

El analista destacó que cuando la formación política liderada por Modi "hace algún movimiento en términos de religión", se suele enfrentar a críticas al ser visto como "no seculares y que trabaja solo en beneficio de los hindúes", recibiendo el apoyo incondicional de los más radicales, que ven en el BJP un respaldo a sus acciones.

Para contrarrestar este argumento, el BJP quiere "cambiar la narrativa de ser un partido neutral", agregó Panickar, y arguyó dos razones: "una es atraer a personas de otras religiones al partido; y la otra es que el partido retenga a los cristianos del norte de la India, y también en estados como Kerala y Goa".

NUEVOS ACERCAMIENTOS

Otros gestos de Modi en el pasado también fueron vistos como un intento de atraer adeptos entre la comunidad cristiana.

"Las religiones minoritarias han sido discriminadas y perseguidas en países cercanos donde el islam es predominante, como Pakistán, Afganistán y Bangladesh", reveló el analista, algo que llevó al BJP a promover una ley de ciudadanía que busca dar la nacionalidad a inmigrantes irregulares procedentes de esos países que pertenezcan a las religiones hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana.

"El movimiento obtuvo el beneplácito de mucha gente de la comunidad cristiana", anotó, aunque la exclusión de los musulmanes desencadenó fuertes protestas en el país y la crítica internacional de organizaciones de derechos humanos.

La comunidad cristiana celebra algunos gestos de BJP, pero no olvida que en ocasiones se enfrentan a agresiones, discriminación y persecución por parte de hinduistas radicales, fieles seguidores de la ideología de la formación política que lidera Modi.

"Los incidentes son numerosos. Hay fanáticos hindúes que están interesados en crear conflictos entre las comunidades religiosas" y atacan iglesias, sacerdotes o misiones, al acusarlos de buscar la conversión de los hindúes al cristianismo, aseguró a Efe el director de desarrollo de la ONG en apoyo a las minorías ADF, A.C. Michael.

Desde principios de año y hasta septiembre, "se han producido 305 incidentes" contra la comunidad cristiana, lo que supone más de un ataque por día, remarcó el activista.

Pero para Michael, aunque la violencia persiste, en especial en las regiones norteñas de la India, donde justamente el BJP tiene mayor apoyo y presencia, hay una comunidad de hindúes más grande que no está a favor de esta línea de pensamiento y aboga por la paz.

OTRA LECTURA

El director de la ADF no descarta que en el acercamiento de Modi haya motivos políticos, aunque su interpretación es otra.

"También podría ser que esté mandando un mensaje para fortalecer las relaciones y mostrar respeto al líder religioso", además de un mensaje para que dejen de atacar a esta minoría, apostilló.

El sacerdote George Mangalapilly, encarcelado y procesado tras ser acusado falsamente en 2017 de forzar a un hindú a la conversión al cristianismo, y que fue exonerado de toda culpa el pasado septiembre por el Tribunal Supremo, celebró la posible visita papal.

"Esta visita puede ser fructífera en el contexto actual de la India para poner fin a la atrocidades y los problemas que enfrenta la iglesia católica" en el país, remarcó a Efe el sacerdote.

Mikaela Viqueira