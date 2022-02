Mila Ximénez, siempre en el recuerdo de Kiko Hernández

06-11-2021 MILA XIMÉNEZ Y KIKO HERNÁNDEZ. MADRID, 6 (CHANCE) Fue a finales del mes de junio cuando nuestra querida Mila Ximénez perdía la batalla contra el cáncer, una noticia que dejaba a todos sus seres queridos rotos de dolor y un gran vacío en el plató de televisión donde tantas veces la vimos sonreír. No se la olvida, es imposible borrar de nuestra mente el ejemplo insaciable de la colaboradora y también todo lo que hizo como profesional de la comunicación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 6 (CHANCE)



Fue a finales del mes de junio cuando nuestra querida Mila Ximénez perdía la batalla contra el cáncer, una noticia que dejaba a todos sus seres queridos rotos de dolor y un gran vacío en el plató de televisión donde tantas veces la vimos sonreír. No se la olvida, es imposible borrar de nuestra mente el ejemplo insaciable de la colaboradora y también todo lo que hizo como profesional de la comunicación.



Uno de sus grandes amigos, Kiko Hernández, ha compartido en sus redes sociales este sábado un mensaje lleno de ternura recalcando que no se olvida de ella y exponiendo públicamente todo lo que la echa de menos: "Qué daría por que todo fuera como antes. Qué daría por volver a abrazarte. Qué daría por que nunca dejes de mirarme. Qué daría si pudiera besarte... No te olvido amiga...".



El colaborador hablaba hace unas semanas desde su plató y confesaba estar pasando por uno de los momentos más complicados de su vida tras perder a Mila Ximénez y a su amiga Begoña en tan poco tiempo y por la misma enfermedad. Roto de dolor abandonaba el plató y aseguraba que necesitaba descansar.



Ahora ya más recuperado, Kiko ha querido mostrar este guiño a su amiga y ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que vemos a Mila mostrar su cara más divertida. En él vemos como la colaboradora se quejaba a la dirección del programa que quitaran una fotografía suya del pantallón disfrazada, porque como bien sabemos, odiaba disfrazarse.