McPhee reemplaza a Fenati al frente de la tabla

El piloto británico de Moto 3, John Mcphee, en una imagen de archivo. EFE/Kai Försterling

Portimao (Portugal), 6 nov (EFE).- El británico John McPhee (Honda), reemplazó al italiano Romano Fenati (Husqvarna) al frente de la clasificación oficial de entrenamientos libres para el Gran Premio del Algarve de Moto3, en el circuito de Portimao, en el que el también italiano Dennis Foggia (Honda), segundo, se mantiene por delante del líder del mundial, el español Pedro Acosta (KTM), séptimo.

Con las mismas buenas condiciones meteorológicas del primer día pero con un viento más intenso, los pilotos de Moto3 afrontaron la tercera y definitiva sesión de entrenamientos libres, en la que Pedro Acosta fue de los primeros en rebajar su tiempo en algo menos de dos décimas de segundo, para ganar una posición en la tabla, de cuarto a tercero, con los italianos Romano Fenati (Husqvarna) y Dennis Foggia (Honda) tras él, y sin conseguir rebajar sus mejores marcas personales en casi toda la tanda.

Como los italianos, a Jaume Masiá (KTM) también se le resistió su mejor tiempo personal, lo que le hizo perder varias posiciones al pasar de la tercera en la que concluyó el viernes a la novena en el tramo final, y a pesar de un pequeño grupo que se formó alrededor de él, el piloto valenciano fue de los pocos que no pudo mejorar su "crono".

Si lo hizo Dennis Foggia, en los últimos instantes de la tercera tanda, pero le faltaron 55 milésimas de segundo para ser más rápido que el británico John McPhee (Honda), con el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), tercero.

No fue hasta el último cambio de neumáticos a menos de diez minutos para el final cuando se produjeron los principales cambios en la clasificación y en esos instantes además del mejor tiempo de McPhee, con Foggia segundo, Pedro Acosta, se tuvo que conformar con la séptima posición, superado por su compatriota Izan Guevara (Gasgas) y el checo Filip Salac (KTM), en tanto que Romano Fenati fue de los pocos junto a Masiá que no bajó su tiempo y perdió la primera posición para concluir cuarto.

Tras Pedro Acosta se clasificó el japonés Ayumu Sasaki (KTM), con el italiano Andrea Migno (Honda), que se fue largo en su último intento de vuelta rápida, el surafricano Darryn Binder (Honda) y los españoles Sergio García Dols (Gasgas), Jaume Masiá, Adrián Fernández (KTM) y Xavier Artigas (Honda), tras él, para cerrar el grupo de pilotos que formarán la segunda clasificación.

Por la primera clasificación tendrán que pasar pilotos de la talla de los italianos Niccolo Antonelli (KTM), Stefano Nepa (KTM) y Riccardo Rossi (KTM), o los españoles Jeremy Alcoba (Honda), Daniel Holgado (KTM) y Carlos Tatay (KTM).