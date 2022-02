María Teresa Campos vende su casa y se muestra ajena al enfrentamiento entre sus hijas

03-11-2021 María Teresa Campos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



María Teresa Campos ha vendido por fin su casa. Lo que para muchos era un simple bien, para ella era el palacio que había construido con todo lo que ha ganado durante su carrera profesional en los medios de comunicación, es decir, su vida entera. Una ansiada venta que ya se ha producido y que nos dejaba imágenes de una María Teresa completamente entristecida por deshacerse no solo de su hogar, sino del patrimonio sentimental que hay detrás de todo.



Atrás quedaron esas comidas, cenas, fiestas, celebraciones, reuniones... que se llevaban a cabo entre esas cuatro paredes y no solo por la venta de su casa, sino porque la vida de María Teresa Campos ha cambiado desde hace unos años y ya no es nada como antes. Mientras Terelu Campos sigue luchando porque todo siga igual y nada se desmorone, su hermana Carmen no hace otra cosa que poner piedras en el camino y su hija Alejandra de golpearlas, provocando grandes terremotos que al final sacuden la vida de la matriarca.



Una mujer que desprende en su mirada tristeza, quizás por la grandeza de recordar quién fue y ver cómo el clan Campos se derrumba por momentos con los conflictos que sus hijas y su nieta tienen en televisión. Quizás Terelu Campos no lo acepte, pero todo ha cambiado ya en la familia que construyó su madre y lo que nunca pensó, se ha hecho realidad.



Ella era la única cara visible de la familia, después de la gran María Teresa Campos claro, y nunca pudo imaginar que su hermana y su hija estarían compartiendo platós de televisión años más tarde. Algo que no solo se ha hecho realidad, sino que ha salpicado de lleno la imagen pública de ésta y de su madre, que permanecen unidas a pesar de lo que se pueda asegurar.



En las últimas semanas hemos oído a Carmen Borrego hablar públicamente sobre un distanciamiento con su hermana, algo que nunca hubiese hecho Terelu de ser cierto, ella escondía la realidad familiar y nunca la sacaba en un plató de televisión. Participaba en la llamada 'prensa rosa', pero sabía perfectamente lo que vendía y lo que no, y por supuesto, las tramas familiares se quedaban de puertas para dentro.



Esto ya no es posible, porque cuando no se filtra a la prensa, su hermana Carmen Borrego lo expone en un plató de televisión y si no, su hija Alejandra lo suelta en directo sin ser consciente de la trascendencia que pueda tener. Terelu Campos ya no maneja los hilos de su familia y María Teresa Campos permanece en silencio y apartada para que la tristeza no la invada aún más.