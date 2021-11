Lopetegui destaca "carga emocional" de los derbis y anuncia baja de En-Nesyri

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, durante un partido. EFE/Julio Muñoz

Sevilla (España), 6 nov (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, declaró que "la carga emocional de un derbi" como el que se disputa el domingo en el campo del Betis "es alta, sin duda, pero, a partir de ahí, es un partido de fútbol que se prepara como los demás", cita para la que anunció que no estará el delantero marroquí Youssef En-Nesyri, quien este sábado no pudo trabajar con el grupo por una lesión.

Lopetegui, en su comparecencia de prensa en el Sánchez-Pizjuán tras la sesión preparatoria que se desarrolló en el estadio sevillista, advirtió de que su equipo tendrá "delante a un buen" rival que "ha crecido mucho como fruto del gran trabajo de su entrenador -el chileno Manuel Pellegrini-".

El preparador del Sevilla añadió sobre el 'eterno rival' que posee a "jugadores de altísimo nivel, con mucho talento en varias posiciones" pero insistió en que "el excedente emocional de los derbis está ahí".

El técnico vasco asumió que en los encuentros de rivalidad "la presión existe para los dos equipos: el de casa con un matiz y el de fuera con otro, pero hay que saber convivir con ambos", y rehusó "usar la palabra favorito" por estimar que "el equipo que mejor haga las cosas será el que consiga el objetivo".

Para Lopetegui, el contar con dos días más de descanso que su adversario no influirá porque "la acumulación de partidos es la misma para todos", de modo que "los dos equipos llegarán igual", y recordó que "en otras ocasiones", el Sevilla ha padecido "un tiempo de recuperación menor".

El preparador guipuzcoano, que anunció que En-Nesyri "está descartado" al no haber "podido entrenar hoy", espera "imponer las señas de identidad" de su equipo, aunque es consciente de que será "un partido parejo en el que también tocará defender" para contrarrestar "las muchas virtudes" del Betis.