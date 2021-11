Las obras más representativas del Museo del Prado llegan al metro de Shanghái

Varios usuarios del transporte público se acercan a contemplar alguna de las reproducciones del Museo del Prado que conforman una exposición montada en una estación de metro de Shanghái, este sábado. EFE/Víctor Escribano

Shanghái (China), 6 nov (EFE).- Aunque el metro de Madrid acercó a Goya y Velázquez, ha sido el de Shanghái el que los ha unido en una misma estación, con una exposición organizada junto al Museo del Prado de la capital española que lleva reproducciones de una treintena de obras a una concurrida parada de la metrópolis china.

Desde este sábado, reproducciones fotográficas de 29 obras seleccionadas entre las "más representativas" de los fondos del Museo atraerá las miradas de los pasajeros de la céntrica estación de Middle Longhua Road, situada en la intersección de las líneas 7 y 12 del suburbano de Shanghái, cerca de algunos importantes museos de arte de la ciudad.

La red de metro de la metrópolis oriental china, inaugurada hace menos de 30 años, ya es la más extensa del mundo, con casi una veintena de líneas que transportan cada día a una media de más de 10 millones de pasajeros.

Esto supone un escaparate privilegiado para las obras, que a través de la exposición 'Encuentro con el Prado' podrán ser visitadas en Shanghái -ciudad de casi 25 millones de habitantes- en forma de réplicas a tamaño real y con todo lujo de detalle hasta el próximo 10 de febrero.

Francisco de Goya y Diego Velázquez son, como no podría ser de otra manera, los pintores con mayor presencia en la muestra, con cuadros clave de la historia artística de España como 'La maja vestida', 'La rendición de Breda' o 'Las Meninas'.

También hay obras de artistas internacionales de renombre como la copia de la 'Mona Lisa' del taller de Leonardo da Vinci más temprana conocida hasta el momento; 'El caballero de la mano en el pecho', de El Greco, o 'La vista', de Jan Brueghel el Viejo y Pedro Pablo Rubens.

Y no podía faltar el guiño a China, con cuadros como ‘Mesa con mantel, salero, taza dorada, pastel, jarra, plato de porcelana con aceitunas y aves asadas’, de la flamenca Clara Peeters, en el que el plato que se muestra es precisamente de porcelana importada del país asiático.

Los trabajos expuestos se muestran en orden cronológico para dar a los visitantes "una visión general del desarrollo de la historia del arte desde el renacimiento hasta finales del siglo XIX".

HACER TRASBORDO EN UNA “BURBUJA DE BELLEZA”

Asimismo, se proyectarán vídeos con datos sobre la restauración y las historias de las obras, "ayudando a comprender mejor cada pieza", y se han instalado códigos QR que los pasajeros que no tengan tiempo para quedarse viendo la muestra pueden escanear para acceder a un 'miniprograma' de la popular red social WeChat en el que se ofrecerán información, fotos y vídeos complementarios.

“Es interesante para el viajero del metro, que suele ir con prisa. Y reproducir una sala de un museo llama muchísimo la atención, porque hemos puesto iluminación y se han pintado las paredes simulando la intimidad de una sala que el metro normalmente no tiene”, explicó a Efe Inmaculada González Puy, directora de la Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghái, una de las instituciones que organizaron la exposición.

En esas tareas también participaron la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada de España en China, Turespaña y la Asociación de la Amistad del Pueblo de Shanghái con los Países Extranjeros.

Este esfuerzo mancomunado tiene por meta propiciar un "encuentro inesperado" que saque a los pasajeros del metro de Shanghái "de su rutina", invitándoles a que "reduzcan su velocidad" y se sumerjan en una "burbuja de belleza", explicó el Museo en un comunicado.

No se trata de la primera vez que el Prado sale "de sus muros" para ir "al encuentro de las personas": por ejemplo, el pasado mes de mayo colgó una veintena de réplicas de su colección en diferentes lugares "inesperados" de Madrid para "sorprender e invitar a visitar los museos".

Y, desde 2015, ha llevado su iniciativa 'El Prado en las calles', que sitúa sus obras en espacios públicos al aire libre y al alcance de los transeúntes, a países íntimamente vinculados a la historia de España como Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Perú, Paraguay, Guinea Ecuatorial, Filipinas y Estados Unidos.

En el caso de Shanghái, se trata de la primera exposición de este tipo que el Museo lleva a cabo en China.

“El metro es una plataforma excelente para la divulgación de nuestra lengua y nuestra cultura, ya que (la estación de Middle Longhua Road) es un lugar por donde pasan diariamente entre 90.000 y 100.000 personas”, subrayó González Puy.

Víctor Escribano