La periodista Lucía Pineda dice que régimen de Ortega quedó "desenmascarado"

Captura de video en donde se muestra a la periodista Lucía Pineda. EFE/Captura de video

San José, 5 nov (EFE).- La periodista Lucía Pineda, quien estuvo 6 meses presa en 2019 como parte de la represión a la prensa en Nicaragua, afirmó que "el régimen de Daniel Ortega ha quedado desenmascarado" ante el mundo con miras a las elecciones del domingo y que los nicaragüenses seguirán resistiendo y apostando por una vía cívica.

"El régimen ha quedado desenmascarado, desnudado, porque ha querido llevar a ese terrero de guerra armada al nicaragüense, y el nicaragüense le ha dicho que no en grandes marchas, que el régimen, para provocar, las ha reprimido", expresó la directora del medio 100 % Noticias en una entrevista con Efe.

La periodista, exiliada en Costa Rica desde su salida de prisión en junio de 2019, afirmó que desde las elecciones de 1990 los nicaragüenses tomaron la decisión de "dejar las armas atrás" y que por ello cree que la crisis de Nicaragua solo se solventará por la vía pacífica.

"Los nicaragüenses apostamos a la vía cívica, pero es duro el camino porque solo aguantamos palo, porque tenemos una dictadura que tiene las armas, te reprime, te encarcela, te roba tus propiedades, que te quiere eliminar, que te quiere silenciar. El nicaragüense debe seguir resistiendo en forma cívica, pacífica", manifestó.

El próximo domingo Ortega, en el poder desde el 2007, aspira a una nueva reelección en un proceso electoral en el que han sido detenidos 7 aspirantes presidenciales y otros líderes opositores, periodistas y activistas.

"Estamos viendo que la situación es bastante critica porque el régimen de Ortega se ha dedicado a eliminar la oposición, los tiene presos. Va a una elección con los principales líderes de oposición presos y con la prensa independiente, asediada, perseguida y exiliada", declaró la comunicadora, quien también posee nacionalidad costarricense.

Entre los detenidos este año se encuentra el fundador, propietario y exdirector de 100 % Noticias, Miguel Mora, quien junto a Pineda ya había sido arestado en diciembre de 2018 por supuestos delitos de terrorismo y de incitar al odio con las informaciones que publicaba el medio.

LA LIBERTAD DE PRENSA EN ALERTA ROJA

Para Pineda, la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua se encuentran en "alerta roja" desde el estallido de las protestas sociales contra el Gobierno de Ortega en abril de 2018 y se ha empeorado con el proceso electoral.

"La situación yo la pongo como de alerta roja. Que el mundo tenga sus ojos en Nicaragua porque el régimen está empeñado en que los periodistas no documentemos la farsa electoral. Lo del domingo es una farsa electoral, no es una elección", apuntó.

La periodista recordó que desde diciembre de 2018 las autoridades "asaltaron y confiscaron" las instalaciones de su canal de televisión 100 % Noticias y la sala de redacción de El Confidencial, y que hasta hoy continúan ocupadas.

Pineda relató que tras salir de prisión en junio de 2019 y trasladarse a Costa Rica, pudo continuar haciendo periodismo desde el exilio mediante plataformas de internet, al igual que lo han hecho otros medios y periodistas nicaragüenses.

"Es bien complicado desde el exilio porque las fuentes ahora están presas y las que están en libertad tienen mucha prudencia porque si piensan en voz alta el régimen los puede llevar presos", comentó.

La periodista no cree que haya un levantamiento popular en Nicaragua tras las elecciones del domingo, pues considera que "en el 2018 la gente se levantó y derrotó a esta dictadura criminal".

Pineda lamenta que la población viva "intimidada y perseguida" y que solo el hecho se salir de casa con una bandera de Nicaragua y gritar consignas sea motivo de criminalización.

"Queremos una patria libre para vivir", concluyó.

Douglas Marín