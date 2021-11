La inflación en Colombia en octubre fue del 0,01 %

Fotografía de archivo de varias personas en el centro comercial Santafé en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Bogotá, 5 nov (EFE).- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Colombia varió un 0,01 % en octubre, un resultado explicado principalmente por el comportamiento del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En una rueda de prensa virtual el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó que el comportamiento del IPC en octubre se debe principalmente a la variación mensual de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Puntualizó que las mayores variaciones se presentaron en las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas (0,89 %) y restaurantes y hoteles (0,53 %), salud (0,5 %) y transporte (0,5 %).

Por otro lado, Oviedo explicó que información y comunicación registró un cambio mensual de (- 6,79 %), siendo esta la menor variación del periodo.

Detalló que en octubre de 2021 las mayores disminuciones de precio estuvieron en servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (-7,02 %) y equipos de telefonía móvil, similares y reparación (- 3,41 %).

Las prendas de vestir y calzado tuvieron una variación mensual de -3,45 %, siendo esta la segunda menor entre los grupos de productos analizados.

En octubre de 2021, las mayores contribuciones a la variación mensual en las doce divisiones del IPC total se presentaron en arriendo imputado, con 0,04 puntos porcentuales; vehículo particular nuevo o usado, con 0,04 puntos porcentuales, y carne de res y derivados, con 0,04 puntos porcentuales.

Para Oviedo la inflación de octubre es un ajuste importante a las variaciones de julio, agosto y septiembre.

El director del DANE dijo, igualmente, que la variación de precios entre enero y octubre de este año fue del 4,34 %, cifra más elevada en 2,96 % que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 1,38 %.

El DANE explicó que eso se debe principalmente a las subidas de alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La mayor variación en el año corrido estuvo por cuenta de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 13,21 % del total.