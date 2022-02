Kiko Rivera pasa absolutamente de los problemas judiciales de Isabel Pantoja

06-11-2021 KIKO RIVERA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJESK



A Isabel Pantoja no se le acaban los problemas y es que después de haber pasado hace unas semanas por el peor momento de su vida con la muerte de su madre, Doña Ana, la mujer que no se ha separado de ella ni un solo día de su vida. Ahora tiene que enfrentarse a un nuevo problema judicial, ya que en el próximo mes de marzo se tiene que sentar en los juzgados por un posible delito de insolvencia punible por la venta de 'La Pera'.



Le hemos preguntado a Kiko Rivera sobre estos problemas a los que tiene que enfrentarse su madre y parece que le da exactamente igual, ya que no nos ha respondido a ninguna de las preguntas que le hemos hecho. Además, la tonadillera se encuentra ahora mismo sin abogado que la defienda en este nuevo litigio, ya que el que tenía ha renunciado a sus servicios por culpa de Agustín Pantoja.



Isabel Pantoja estaría ahora mismo pasando por una situación de lo más complicada posible, recordando exclusivamente a su madre desde su muerte y sin querer saber nada de lo que le puede pasar en los meses siguientes.



Mientras tanto tendrá que buscar otro abogado, algo que tampoco quiere explicar Kiko Rivera, que a pesar de decir que está en fase de reconciliación con su madre, parece que o no tiene información al respecto o simplemente no quiere decir los pocos datos que tenga.