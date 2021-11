José Moro y el grupo Cosentino reciben los premios Ponce de León en Miami

El presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Florida y director ejecutivo de la Tabacalera USA, Javier Estades (i), fue registrado este viernes al entregar el premio Ponce de León "Compañía del Año" al director ejecutivo de Cosentino Norteamérica y vicepresidente ejecutivo de Ventas Corporativas Globales de la firma, Eduardo Cosentino (d), en Miami (Florida, EE.UU). EFE/Ana Mengotti

Miami, 5 nov (EFE).- El grupo Cosentino y José Moro, de Bodegas Emilio Moro, dos empresas españolas con una sólida apuesta por la internacionalización, recibirán este viernes en Miami los Premios Ponce de León a la "Compañía de Año" y el "Ejecutivo del Año", respectivamente.

La entrega de estos premios que concede la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Florida, atrasada un año debido a la pandemia de covid-19, tendrá lugar durante una gala en un hotel de Miami.

Junto a integrantes de la importante comunidad española en el sur de Florida se espera que asistan a la gala la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava; el embajador de España en EE.UU., Santiago Cabanas, y el cónsul general en Florida, Jaime Lacadena, así como el presidente de la cámara, Javier Estades, presidente y director ejecutivo de Tabacalera USA.

La Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Florida cumplió 40 años en 2020, pero no pudo celebrarlo debido a la pandemia, así que lo hará en dicha gala en el Hotel Biltmore de Coral Gables, un icono de la arquitectura de aire español de fines de los años 20.

"Estos premios suponen el reconocimiento de la Cámara a compañías y ejecutivos por su decidida apuesta por el mercado estadounidense", dijo Estades Saez.

Por su parte, el presidente de Bodegas Emilio Moro, empresa con más de 100 años de historia y sede en Pesquera del Duero (Valladolid), subrayó: "este premio es un impulso no solo para mí a nivel profesional y personal, sino para nuestras marcas".

"Hemos demostrado que la internacionalización es uno de los pilares clave en nuestra estrategia y sabemos que junto a nuestros valores (la tradición, innovación y responsabilidad social) son la ecuación perfecta para conquistar el mundo", agregó en unas declaraciones a Efe antes de la gala.

José Moro fue el primer bodeguero de la historia en entrar en la lista Forbes España de los 100 empresarios líderes en innovación.

A pesar de la covid-19 y los aranceles impuestos durante la Administración de Donald Trump (2017-2021) a productos europeos como el vino, los vinos de esta bodega están presentes en 42 de los 50 estados del país.

Por parte del grupo Cosentino, una empresa familiar global con sede en la provincia de Almería y 40 años de andadura, recogerá el premio Eduardo Cosentino, director ejecutivo de Cosentino Norteamérica y vicepresidente ejecutivo de Ventas Corporativas Globales de la firma, quien subrayó a Efe: "Tenemos grandes expectativas para el 2022".

El grupo cuenta con marcas de superficies para diseño y arquitectura reconocidas globalmente, como Silestone®, Dekton® o Sensa by Cosentino®, y distribuye actualmente sus productos y marcas en más de 110 países.

En la actualidad cuenta con implantación en 40 países y posee filiales o activos propios comerciales en 30 de ellos.

Más del 90 % de la facturación de Grupo Cosentino se genera en los mercados internacionales y Norteamérica supone el 55 % de las ventas totales.

"Sin duda, la pandemia elevó la conciencia general de una vida más sana y sostenible no sólo para nosotros en casa, sino para mejorar nuestras comunidades y el mundo en general. Desde su fundación, Cosentino ha hecho exactamente eso: reducir los residuos y encontrar métodos para mejorar sus productos mediante iniciativas sostenibles", dijo a Efe Eduardo Cosentino.