Jeff Bezos recauda US$3.300M con venta de acciones de Amazon

(Bloomberg) -- Jeff Bezos vendió acciones de Amazon.com Inc. por valor de US$1.300 millones este viernes, sumando esta última a una venta de alrededor de US$2.000 millones a principios de esta semana.

La segunda persona más rica del mundo vendió un total de 391.550 acciones bajo un plan de negociación preestablecido, según documentos de la Comisión de Bolsa y Valores. La última venta eleva el valor de las acciones de Amazon.com que vendió este año a US$9.900 millones.

Bezos, que tiene un patrimonio de US$202.400 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, ha financiado su empresa privada de cohetes Blue Origin y, más recientemente, su filantropía, utilizando parte de su fortuna en Amazon. Actualmente posee aproximadamente el 10% del gigante minorista en línea.

La primera ronda de ventas de esta semana se produjo después de que el multimillonario se comprometiera a aportar la misma cantidad, US$2.000 millones de dólares, a los esfuerzos de su Bezos Earth Fund para restaurar la naturaleza y transformar los sistemas alimentarios. Bezos creó el fondo el año pasado y dijo que comenzaría con US$10.000 millones en financiamiento.

El 5 de julio, el fundador de Amazon renunció como director ejecutivo y entregó las riendas a Andy Jassy, exdirector del negocio de computación en la nube de Amazon.

Desde su renuncia, la riqueza de Bezos solo ha crecido, superando los aproximadamente US$180.000 millones en ese momento a medida que las acciones de Amazon continúan subiendo.

