Iraola: "El equipo ha competido y la sensación es buena"

El técnico del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, durante el encuentro correspondiente a la jornada trece de primera división disputado frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.

Madrid, 6 nov (EFE).- Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó la derrota frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, valoró positivamente que su equipo compitiera contra "uno de los grandes" y dijo que la sensación con la que se marcha es "buena".

El Rayo Vallecano perdió 2-1 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. El único gol del conjunto rayista lo marcó Falcao, que entró al césped en el minuto 68 y en el 80 se marchó lesionado.

"En general el equipo salió bien. Tuvimos un buen comienzo, no aprovechamos la oportunidad que tuvimos y en una de esas presiones altas salieron muy bien, nos cogieron a la espalda, marcaron y a raíz del gol se encontraron más cómodos", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

"A nosotros nos ha costado a partir del gol de ellos porque son muy buenos y es complicado quitarles el dominio. En la segunda parte tuvimos más personalidad, pero no nos alcanzó para empatar", confesó.

El técnico vasco se marchó enfadado al túnel de vestuarios porque le parecieron insuficientes los tres minutos de añadido decretados por el árbitro.

"Nos hemos molestado un poco por el tiempo añadido. Hubo revisión del VAR, un cambio en el descuento, una jugada en la que dejaron salir el balón, y no es algo de que te den dos o tres minutos más, pero es cierto que fue poco tiempo", manifestó.

Una vez disputadas trece jornadas, el Rayo suma veinte puntos y afronta con la tranquilidad de estar lejos del descenso el nuevo parón de la competición por los compromisos de las selecciones.

"En el primer tercio de la temporada tenemos veinte puntos pero estamos contentos porque el equipo compite en todos los escenarios, contra todos los rivales, como hoy contra uno de los grandes. Hemos jugado en campos muy complicados pero la sensación del equipo es buena. Se ve que aunque cueste algunas fases los jugadores dan todo", concluyó.